FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1202

Новый комментарий
 
mmmoguschiy:
господа где сейчас находится уровень поддержки по колопутам? еще не научился их считать сам

судя по моим прикидкам где то в районе 1,077
а что это такое?
 
Lesorub:
а что это такое?
ну опционы, черточки, палочки и все дела
 
mmmoguschiy:
ну опционы, черточки, палочки и все дела

не, по Машкам больше...


 
Lesorub:

не, по машкам больше...


да кстати забыл пару указать - Евро ))
 
mmmoguschiy:
да кстати забыл пару указать - Евро ))

Евра? Исключительно Машка:


 

Чет тишина...

Фунта, наверно, любит   ...

 
Lesorub:

Чет тишина...

Фунта, наверно, любит   ...

Взял самосвал автоматчиков - поехал профит выводить. (а без шуток учил... учил....(дурак) народ - и никто не видит где у евры дно(((((((  )
 
Ishim:
Взял самосвал автоматчиков - поехал профит выводить. (а без шуток учил... учил....(дурак) народ - и никто не видит где у евры дно(((((((  )

так на ней все заколопучено, разве разглядишь...


 
Lesorub:

Чет тишина...

Фунта, наверно, любит   ...

Ежели это обо мне - не я по евре больше ))
 
Ishim:
Взял самосвал автоматчиков - поехал профит выводить. (а без шуток учил... учил....(дурак) народ - и никто не видит где у евры дно(((((((  )
Так епт это все знают - 0,8-1

Я имел ввиду дно вчерашнего дня. Кто то говорил что пойдем вниз - по волнам и все дела. Лично я видел отскок от 1,077 - так вчера до туда и не добрались. Поглядим что будет на самом деле.
Картины по колопутам не вижу.
1...119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209...2119
Новый комментарий