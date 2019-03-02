FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1202
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
господа где сейчас находится уровень поддержки по колопутам? еще не научился их считать сам
судя по моим прикидкам где то в районе 1,077
а что это такое?
ну опционы, черточки, палочки и все дела
не, по Машкам больше...
не, по машкам больше...
да кстати забыл пару указать - Евро ))
Евра? Исключительно Машка:
Чет тишина...
Фунта, наверно, любит ...
Чет тишина...
Фунта, наверно, любит ...
Взял самосвал автоматчиков - поехал профит выводить. (а без шуток учил... учил....(дурак) народ - и никто не видит где у евры дно((((((( )
так на ней все заколопучено, разве разглядишь...
Чет тишина...
Фунта, наверно, любит ...
Взял самосвал автоматчиков - поехал профит выводить. (а без шуток учил... учил....(дурак) народ - и никто не видит где у евры дно((((((( )
Я имел ввиду дно вчерашнего дня. Кто то говорил что пойдем вниз - по волнам и все дела. Лично я видел отскок от 1,077 - так вчера до туда и не добрались. Поглядим что будет на самом деле.
Картины по колопутам не вижу.