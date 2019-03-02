FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1201
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
кинут палку на 117.30
профитом...
... и совок, никак она туда не попадает, можете евру продать кто не продал. (и фунта до кучи)
... и совок, никак она туда не попадает, можете евру продать кто не продал. (и фунта до кучи)
под еще одного не верующего косите?
под еще одного не верующего косите?
эти цифры(117.3) от фонаря, коррекционный уровень был 118.5 - что нормально, а вот уровня 114 не было, а будет !
фонарь -путеводная звезда...
фонарь -путеводная звезда...
ладно посмотрим цель прежняя 118.50 , а по евре возможно 1.13 (евру буду ждать или или - по ходу не видать её(((()
палочное дело - оно такое...
судя по моим прикидкам где то в районе 1,077