FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1201

Новый комментарий
 
Э блин! за чепчика ответите
 
Lesorub:

кинут палку на 117.30

профитом...

... и совок, никак она туда не попадает, можете евру продать кто не продал. (и фунта до кучи)
 
Ishim:
... и совок, никак она туда не попадает, можете евру продать кто не продал. (и фунта до кучи)
Есть уже.. спасибо.
 
Ishim:
... и совок, никак она туда не попадает, можете евру продать кто не продал. (и фунта до кучи)

под еще одного не верующего косите?


 
Lesorub:

под еще одного не верующего косите?


эти цифры(117.3) от фонаря, коррекционный уровень был 118.5 - что нормально, а вот уровня 114 не было, а будет !
 
Ishim:
эти цифры(117.3) от фонаря, коррекционный уровень был 118.5 - что нормально, а вот уровня 114 не было, а будет !

фонарь -путеводная звезда...


 
может кому-то будет интересно ...http://tempofox.com/opcionnye-urovni-instrument-analiza-rynka-forex-i-tovarnyx-rynkov/
Опционные уровни: инструмент анализа рынка Forex и товарных рынков
Опционные уровни: инструмент анализа рынка Forex и товарных рынков
  • Admin
  • tempofox.com
Анализ опционных уровней является одним из дополнительных методов анализа валютного рынка форекс и товарных рынков. Опционные уровни рассчитываются с помощью специального индикатора, который отображает их в торговом терминале MetaTrader 4. Получить данные об опционных уровнях можно с помощью индикатора, который вы можете скачать . Опционные...
 
Lesorub:

фонарь -путеводная звезда...


ладно посмотрим цель прежняя 118.50 , а по евре возможно 1.13 (евру буду ждать или или - по ходу не видать её(((()
 
Ishim:
ладно посмотрим цель прежняя 118.50 , а по евре возможно 1.13 (евру буду ждать или или - по ходу не видать её(((()
палочное чтиво выше по ней...
 
Lesorub:
палочное дело - оно такое...
господа где сейчас находится уровень поддержки по колопутам? еще не научился их считать сам

судя по моим прикидкам где то в районе 1,077
1...119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208...2119
Новый комментарий