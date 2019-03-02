FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 599
Пипсовка, это очень сложная торговля. Самый простой вариант торговли, это Ваша стратегия, она для начинающих. В принципе с неё и рекомендуют начинать.
А чего не пипсуешь, болеешь?))) Или выздоровел?)
А с фунтом я говорю только то что вижу, покажет вниз - я первый продам)))
Стренж для тебя дополнительно скрин, посмотрел
Спасибо, вот так оно у меня и кажет. Только вот так:
зачем прогнозы меняешь в угоду троллю ((((((((
Старый почему у нас на сайте вот такая дрянь?
Барабашкина спроси)))
Здесь либо чел выполняет заказ, либо он не понимает чё пишет.
А зачем ты макулатуру собираешь, читай нормальные издания)
http://inosmi.ru/sngbaltia/20150211/226192498.html
Здесь либо чел выполняет заказ, либо он не понимает чё пишет.