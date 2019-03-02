FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 599

Speculator_:
Пипсовка, это очень сложная торговля. Самый простой вариант торговли, это Ваша стратегия, она для начинающих. В принципе с неё и рекомендуют начинать.
 
stranger:

А чего не пипсуешь, болеешь?))) Или выздоровел?)

А с фунтом я говорю только то что вижу, покажет вниз - я первый продам)))

 

Стренж для тебя дополнительно скрин, посмотрел


 
SEVER11:

Спасибо, вот так оно у меня и кажет. Только вот так:

 

 
Ishim:
зачем прогнозы меняешь в угоду троллю ((((((((
Ану покаж свой утренний, еще поржем))))
 
Ishim:
 
stranger:

Старый почему у нас на сайте вот такая дрянь?

 

 
Speculator_:

Барабашкина спроси)))
 
stranger:
Барабашкина спроси)))
Здесь либо чел выполняет заказ, либо он не понимает чё пишет.  
 
Speculator_:
А зачем ты макулатуру собираешь, читай нормальные издания)

http://inosmi.ru/sngbaltia/20150211/226192498.html 

Экономика Украины рушится, но Запад это не волнует
Ранее сообщалось, что украинская валюта потеряла 30% своей стоимости, но это не совсем точно. Реальность намного хуже: гривна потеряла примерно 50% своей стоимости в течение всего двух дней, потрясающее падение, которое поместило страну на волосок от дефолта. Валютные резервы Украины в настоящее время снизились до 6,42 миллиардов долларов (и...
 
Speculator_:
либо подписан на новости которые липнут сюда из источников которых сам и не читает
