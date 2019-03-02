FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1198

Новый комментарий
 
iIDLERr:
о как влили. с чего б?
Картинку давай)
[Удален]  
tol64:
Я и не прошу у Вас о помощи. Просто подсказал, что ничего непонятно из того, что Вы пишите. А дальше сами решайте, что Вам с этим делать. )))
И я вроде Вас не о чем не просил )))  
 
azfaraon:
И я вроде Вас не о чем не просил )))  
Тем не менее Вы нуждаетесь в помощи. Вы просто об этом не знаете. Поэтому я не мог пройти мимо. Но дальше сами. )))
 
stranger:
Картинку давай)
ша, будут локальные минимумы. тебе ж пох.   
 
а мы жрем, ради прикола.
[Удален]  
tol64:
Тем не менее Вы нуждаетесь в помощи. Вы просто об этом не знаете. Поэтому я не мог пройти мимо. Но дальше сами. )))
Я бы еще пару слов написал бы))) которых вы наверно не поймете ))) Просто опять забанят ,а это не стоит свеч ...
 
iIDLERr:
ша, будут локальные минимумы. тебе ж пох.   
Чего это, я купить завсегды)
 
stranger:
Чего это, я купить завсегды)
а я .сожрал. и сказл о движении.
 
iIDLERr:
а я .сожрал. и сказл о движении.

Молодец, хороший Айдлер))))

 

[Удален]  
stranger:

Молодец, хороший Айдлер))))

 

То вы против ловли" блохов " ,то вы приветствуете  ...тут либо двойные стандарты ?)) либо  вы "закрываете глаза" .когда это происходит в "защиту" Ваших "интересов))
1...119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205...2119
Новый комментарий