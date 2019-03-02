FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1011
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У Вас проблемы! Вам надо отдохнуть от рынка!
???
Да нет никаких проблем. Просто базары про "10% в день" реально уже запарили. Математикой доказано: чуть менее 4 месяцев такой торговли с начальным капиталом в 100$ достаточно, чтобы сделаться долларовым миллионером.
Вы - миллионер? Нет. Вот и нех заливать про легкость заработать 10%.
)))
???
Да нет никаких проблем. Просто базары про "10% в день" реально уже запарили. Математикой доказано: чуть менее 4 месяцев такой торговли с начальным капиталом в 100$ достаточно, чтобы сделаться долларовым миллионером.
Вы - миллионер? Нет. Вот и нех заливать про легкость заработать 10%.
)))
А ты в систему под логином юзера видать зашел.
Ну на нет и суда нет.
Картинки показывать красивые мы все умеем. Раз в год хорошие входы и у Учителя бывают.
))))
1.0562 вход на месяце
Что при установки ввёл так и зашёл другого логина нету. Тогда выходит, что система не тока уж и открыта и является сама по сути без контрольной (вирусом).
При входе есть выбор, по крайней мере в Мандрейке и редхате был, юзер или рут, а пароль тот же.
Одно тебе скажу, если тебя в настройки не пускают, то ты не под рутом.
1.0562 вход на месяце
???
Да нет никаких проблем. Просто базары про "10% в день" реально уже запарили. Математикой доказано: чуть менее 4 месяцев такой торговли с начальным капиталом в 100$ достаточно, чтобы сделаться долларовым миллионером.
Вы - миллионер? Нет. Вот и нех заливать про легкость заработать 10%.
)))
При входе есть выбор, по крайней мере в Мандрейке и редхате был, юзер или рут, а пароль тот же.
Это как в XP пока пароль не поставишь к удалённому рабочему столу не подключишься. Я вход сделал автоматический.
Выйди и войди ручками, логин root и пароль.