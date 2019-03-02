FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1011

Speculator_:
У Вас проблемы! Вам надо отдохнуть от рынка!

???

Да нет никаких проблем. Просто базары про "10% в день" реально уже запарили. Математикой доказано: чуть менее 4 месяцев такой торговли с начальным капиталом в 100$ достаточно, чтобы сделаться долларовым миллионером.

Вы - миллионер? Нет. Вот и нех заливать про легкость заработать 10%.

Про 10% в день я даже и говорить не хочу, бывает иногда, не более того.
 
stranger:
А ты в систему под логином юзера видать зашел.
Что при установки ввёл так и зашёл другого логина нету. Тогда выходит, что система не тока уж и открыта и является сама по сути без контрольной (вирусом). 
 
Bicus:

Ну на нет и суда нет.

Картинки показывать красивые мы все умеем. Раз в год хорошие входы и у Учителя бывают.

)))) 

1.0562  вход на месяце

 
Speculator_:
Что при установки ввёл так и зашёл другого логина нету. Тогда выходит, что система не тока уж и открыта и является сама по сути без контрольной (вирусом). 

При входе есть выбор, по крайней мере в Мандрейке и редхате был, юзер или рут, а пароль тот же.

Одно тебе скажу, если тебя в настройки не пускают, то ты не под рутом. 

 
Ishim:

1.0562  вход на месяце

Бросил я, Сенесей, ее мониторить, напряжно две пары, так что ничего не скажу, а выглядит довольно таки бредово)))
 
Про лёгкость заработка я не чего не говорил. Но при умерено терпеливом подходе заработать можно и не плохо. Что касается 100$  на 1000$ я и торговать не стал. Зачем такой огромный риск он психологически сложен.   
 
stranger:
При входе есть выбор, по крайней мере в Мандрейке и редхате был, юзер или рут, а пароль тот же.
Это как в XP пока пароль не поставишь к удалённому рабочему столу не подключишься. Я вход сделал автоматический.   
 
Speculator_:
Это как в XP пока пароль не поставишь к удалённому рабочему столу не подключишься. Я вход сделал автоматический.   
Выйди и войди ручками, логин root и пароль.
 
stranger:
Выйди и войди ручками, логин root и пароль.
Спасибо!
