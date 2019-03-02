FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1017

_new-rena:
не понял ты. я про копировать. ну есть мониторинг и есть. новые идеи всегда же себе и в убыток обычно. не всё сразу и с ходу... а то что тест на реале после демки всё еще продолжается, то Миф истину сказал.

Вообще с большим трудом понимаю, что ты пишешь.

)))) 

 
mmmoguschiy:
А мне и не надо.  ))) 

Но очень рад за вас, рад что одним долларовым миллионером стало больше. 

 
_new-rena:
нюансики есть... больше сумма, меньше выхлоп.
тут как постараться )) если только ограничение по max лоту не сыграет. Но и это легко обойти
 
mmmoguschiy:
Все то тебе на тарелочке положи!!! :-D

Куда уж информативнее? Есть начальный баланс есть дневной прирост. Проценты считать думаю умеешь.

Был бы мониторинг возможно и предоставил бы. Но это невозможно!
один торгует другой рисует, просто понятно что чел торгует и неважно какая там кривая. (вот что значит мониторинг)
 
Bicus:

так чего пузыришься? )) Фомой прикидываешься?

Спасибо! Но до этого светлого момента еще несколько месяцев :-D
 
Ishim:
гы-гы
 
Ishim:
один торгует другой на печке лежит :-D
 
mmmoguschiy:
Если бы у него кривая в другую сторону была завернута, то я лежал бы)))
 
stranger:
Нема слов)))))

последнее время многое переосмыслил - вернулся в 2012 к старым долгосрочным проэктам! открыл новый платформу, демо счёт, Ии 12 пар прогнозов!

 

ордерок один кинул, что бы демо не закрыли, не угадаешь сколько не сработало ? (самое интересное евру не планировал делать - заменю на какой нибудь кросс) 

 
Ishim:

Да ты не 12, возьми одну и доведи до ума, сразу и результат будет видно, а от беганья по полю за 12-ю парами да еще и интрадей, толку никакого. Даже подскажу, для начала определи дневной диапазон, если тебя интрадей интересует, подумай как отслеживать активность у границ и в центре этого диапазона, если это сделаешь, то считай что 50% задачи решил.

 

