FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1017
не понял ты. я про копировать. ну есть мониторинг и есть. новые идеи всегда же себе и в убыток обычно. не всё сразу и с ходу... а то что тест на реале после демки всё еще продолжается, то Миф истину сказал.
Вообще с большим трудом понимаю, что ты пишешь.
))))
Все то тебе на тарелочке положи!!! :-D
Куда уж информативнее? Есть начальный баланс есть дневной прирост. Проценты считать думаю умеешь.
Был бы мониторинг возможно и предоставил бы. Но это невозможно!
А мне и не надо. )))
Но очень рад за вас, рад что одним долларовым миллионером стало больше.
нюансики есть... больше сумма, меньше выхлоп.
Спасибо! Но до этого светлого момента еще несколько месяцев :-D
один торгует другой рисует, просто понятно что чел торгует и неважно какая там кривая. (вот что значит мониторинг)
один торгует другой на печке лежит :-D
Нема слов)))))
последнее время многое переосмыслил - вернулся в 2012 к старым долгосрочным проэктам! открыл новый платформу, демо счёт, Ии 12 пар прогнозов!
ордерок один кинул, что бы демо не закрыли, не угадаешь сколько не сработало ? (самое интересное евру не планировал делать - заменю на какой нибудь кросс)
Да ты не 12, возьми одну и доведи до ума, сразу и результат будет видно, а от беганья по полю за 12-ю парами да еще и интрадей, толку никакого. Даже подскажу, для начала определи дневной диапазон, если тебя интрадей интересует, подумай как отслеживать активность у границ и в центре этого диапазона, если это сделаешь, то считай что 50% задачи решил.