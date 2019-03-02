FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1005

chepikds:

Два вопроса: что это за херня? и где тут проценты?

автомат рубится, депо - 100, в плюсе 60,8. путём деления 60,8 на 100 и умножения на 100 будет 60.8%. счас чуток по боле.
 
_new-rena:
автомат рубится, депо - 100, в плюсе 60,8. путём деления 60,8 на 100 и умножения на 100 будет 60.8%. счас чуток по боле.
Сливной?
chepikds:
Сливной?
издеваешься))) в тестере тока льёт, генетический алгоритм чудит)
 
_new-rena:
издеваешься)))

Я уверен на 100%, что сливной, другого не дано

Сольёшься, заходи...

chepikds:

Я уверен на 100%, что сливной, другого не дано

Сольёшься, заходи...

куда заходи?
 

Замониторь счёт, вместе посмеёмся)))

Я с Мифа, ржу нимагу, 2-й счёт сливает, и то сливает за пару часов

 
chepikds:

Развернулся в продажи...

А зачем было покупать?
 
_new-rena:
куда заходи?
В гости, посидим, поболтаем, о том о сём, по рюмашке сделаем, поговорим, за жизнь, за фору
stranger:
А зачем было покупать?
чтобы смеяться не переставая - типа купи дорого, продай дешево)
chepikds:
В гости, посидим, поболтаем, о том о сём, по рюмашке сделаем, поговорим, за жизнь, за фору
дак я уже задолбался "удачные" проги отмечать, так и спиться можно))) больше не хочу, ато в бан залечу)
