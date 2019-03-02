FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1005
Два вопроса: что это за херня? и где тут проценты?
автомат рубится, депо - 100, в плюсе 60,8. путём деления 60,8 на 100 и умножения на 100 будет 60.8%. счас чуток по боле.
Сливной?
издеваешься)))
Я уверен на 100%, что сливной, другого не дано
Сольёшься, заходи...
Замониторь счёт, вместе посмеёмся)))
Я с Мифа, ржу нимагу, 2-й счёт сливает, и то сливает за пару часов
Развернулся в продажи...
куда заходи?
А зачем было покупать?
В гости, посидим, поболтаем, о том о сём, по рюмашке сделаем, поговорим, за жизнь, за фору