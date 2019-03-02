FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1008
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кто linux ubuntu знает?
Ни как сеть подключить не могу!
Через вот такое вот устройство Huawei E3272
Дрын нужен хороший на эту евру, проститутку!
Стою до упора в продажах, ещё подлил...
тока что передумал...
Ну на нет и суда нет.
Картинки показывать красивые мы все умеем. Раз в год хорошие входы и у Учителя бывают.
))))
эхххх... сливатора активизировал...
Ну на нет и суда нет.
Картинки показывать красивые мы все умеем. Раз в год хорошие входы и у Учителя бывают.
))))
Я больше 1000 пипов выдержу, у меня нет заоблачных процентов как у тебя... в месяц, если 10-20% прибыль, то это праздник!
Я больше 1000 пипов выдержу, у меня нет заоблачных процентов как у тебя... в месяц, если 10-20% прибыль, то это праздник!
Да нет у них и картинок красивых, посмотришь на нее, чего он туда вошел, где выходить собрался, хз.
Так картинки в голове! Чё, голову что-ли потрошить?
А то что тут выкладываем, так это точки входа, направления, и т.п.
Так картинки в голове! Чё, голову что-ли потрошить?
А то что тут выкладываем, так это точки входа, направления, и т.п.
Насчет Бубунты - знаком. Только вот модемы не юзал.