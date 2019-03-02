FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1008

Speculator_:

Кто linux ubuntu знает?

Ни как сеть подключить не могу!

 

Через вот такое вот устройство Huawei E3272

Я винду сегодня часа два заставлял это устройство увидеть, завтра в село))))
chepikds:

Дрын нужен хороший на эту евру, проститутку!

Стою до упора в продажах, ещё подлил...

эхххх... сливатора активизировал... в основном помогает, но к сожалению не всегда...
 
_new-rena:

тока что передумал...

Ну на нет и суда нет.

Картинки показывать красивые мы все умеем. Раз в год хорошие входы и у Учителя бывают.

)))) 

 
_new-rena:
эхххх... сливатора активизировал...
Я больше 1000 пипов выдержу, у меня нет заоблачных процентов как у тебя... в месяц, если 10-20% прибыль, то это праздник!
 
Bicus:

Ну на нет и суда нет.

Картинки показывать красивые мы все умеем. Раз в год хорошие входы и у Учителя бывают.

)))) 

Да нет у них и картинок красивых, посмотришь на нее, чего он туда вошел, где выходить собрался, хз.
chepikds:
Я больше 1000 пипов выдержу, у меня нет заоблачных процентов как у тебя... в месяц, если 10-20% прибыль, то это праздник!
когда подлил уже 500, ещё раз подлил - 250....
 
chepikds:
Я больше 1000 пипов выдержу, у меня нет заоблачных процентов как у тебя... в месяц, если 10-20% прибыль, то это праздник!
У меня весь канал по фунту 900 пип, от хая до лоу, где это можно 1000 пересиживать и какой в этом смысл?
 
stranger:
Да нет у них и картинок красивых, посмотришь на нее, чего он туда вошел, где выходить собрался, хз.

Так картинки в голове! Чё, голову что-ли потрошить?

А то что тут выкладываем, так это точки входа, направления, и т.п.

 
chepikds:

Так картинки в голове! Чё, голову что-ли потрошить?

А то что тут выкладываем, так это точки входа, направления, и т.п.

Плят, и че я каждое утро час трачу чтоб нариосвать ее на графике.... 
 
пока кто-то не верит остальные снимают сливки. Вы бы лучше не трындели а пошли поторговали :-D

Насчет Бубунты - знаком. Только вот модемы не юзал.
