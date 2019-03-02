FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1010
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Промолчу, что это за покупки с тейком по 60 пип, еще наверняка и стоп присутсвует)))
Борода... вот чудной ты. Зашел однажды удачно в фунт и думаешь что Бога за яйца поймал?
сл - вещь необходимая. Пересиживать не собираюсь, уж лучше убыток получить и спокойно пойти пиво пить, чем волосы лобковые рвать.
)))
Снесли. )))
buylimit 1.4960.
Борода... вот чудной ты. Зашел однажды удачно в фунт и думаешь что Бога за яйца поймал?
сл - вещь необходимая. Пересиживать не собираюсь, уж лучше убыток получить и спокойно пойти пиво пить, чем волосы лобковые рвать.
)))
Дописал в том посту.
Я на нем за месяц, если брать лотом 0.1, сделал без чуть-чуть полторы штуки баксов и сейчас 240 в плюсе висит, на однажды как то не тянет) И это с учетом того, что покупки от 5346 и 48 закрылись по бу.
Дописал в том посту.
Я на нем за месяц, если брать лотом 0.1, сделал без чуть-чуть полторы штуки баксов и сейчас 240 в плюсе висит, на однажды как то не тянет)
Миф - уж на сколько матерый трейдер, а налажал сегодня. Но он по крайней мере честен с нами, мониторинг есть, всё видно и прозрачно. Все остальные - миллионеры только на словах. 10% в день им как два пальца...
Сказочники.
)))
пока кто-то не верит остальные снимают сливки. Вы бы лучше не трындели а пошли поторговали :-D
Насчет Бубунты - знаком. Только вот модемы не юзал.
Как изменить права к доступу данного файла?
Залез на сайт Киевстара, скачал новые дрова для модема, установил и заработало, а на старых не захотел, хотя в прошлом году работал, а настройки под Линукс - Гугль)
Миф - уж на сколько матерый трейдер, а налажал сегодня. Но он по крайней мере честен с нами, мониторинг есть, всё видно и прозрачно. Все остальные - миллионеры только на словах. 10% в день им как два пальца...
Сказочники.
)))
А я мониторинг делать и не буду, потому как оно ни мне ни вам не надо, а на картинки глянь и скажи - покупать здесь можно?
Как изменить права к доступу данного файла?
Миф - уж на сколько матерый трейдер, а налажал сегодня. Но он по крайней мере честен с нами, мониторинг есть, всё видно и прозрачно. Все остальные - миллионеры только на словах. 10% в день им как два пальца...
Сказочники.
)))
У Вас проблемы! Вам надо отдохнуть от рынка!