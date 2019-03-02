FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1006
А зачем было покупать?
3 селлимита по фунту от 52 до 5450 и можно не заглядывать долго, селл на 5261.
Пипсануть хотел... блох ловил короче
дак такое искусство только у Спекулятора получается. консультироваться надо сначала)
Это долб...изм, а не искусство)
Стрэнж,я полгода задаю этот вопрос. я ж вам, долбо....., еще в прошлом году сказал страшное слово "паритет"
1,06)))
Если конечно до туда дойдёт....
Стрэнж,я полгода задаю этот вопрос. я ж вам, долбо....., еще в прошлом году сказал страшное слово "паритет"
А мне что с того, паритет-не паритет, есть где покупать или продавать на несколько фигур, это все что меня интересует, а бегать за ценой внутри дня на валюте это больным надо быть)))
А что ты натворил что тебя в баню?)))