FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1006

Новый комментарий
 
stranger:
А зачем было покупать?
Пипсануть хотел... блох ловил короче
 

3 селлимита по фунту от 52 до 5450 и можно не заглядывать долго, селл на 5261.

[Удален]  
chepikds:
Пипсануть хотел... блох ловил короче
дак такое искусство только  у Спекулятора получается. консультироваться надо сначала)
 
_new-rena:
дак такое искусство только  у Спекулятора получается. консультироваться надо сначала)
Это долб...изм, а не искусство)
[Удален]  
stranger:
Это долб...изм, а не искусство)
когда у него получается (прёт короче) он и в 15 раз за день поднимал, офигеть с него можно... у меня вообще такого за всю практику не получалось... автоматы проигрывают ручной торговле, сто пудов.
 
stranger:
А зачем было покупать?
Стрэнж,я полгода задаю этот вопрос. я ж вам, долбо....., еще в прошлом году сказал страшное слово "паритет" 
 
iIDLERr:
Стрэнж,я полгода задаю этот вопрос. я ж вам, долбо....., еще в прошлом году сказал страшное слово "паритет" 

1,06)))

 
iIDLERr:
Стрэнж,я полгода задаю этот вопрос. я ж вам, долбо....., еще в прошлом году сказал страшное слово "паритет" 
Привет! а что с рандом делать? закрывать или держать?
 
stranger:

3 селлимита по фунту от 52 до 5450 и можно не заглядывать долго, селл на 5261.

Если конечно до туда дойдёт....

 
iIDLERr:
Стрэнж,я полгода задаю этот вопрос. я ж вам, долбо....., еще в прошлом году сказал страшное слово "паритет" 

А мне что с того, паритет-не паритет, есть где покупать или продавать на несколько фигур, это все что меня интересует, а бегать за ценой внутри дня на валюте это больным надо быть)))

А что ты натворил что тебя в баню?))) 

1...99910001001100210031004100510061007100810091010101110121013...2119
Новый комментарий