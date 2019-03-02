FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1004

_new-rena:

))))

Ок!

Прогноз по Ёвре есть какой нибудь, а тоя евройенку и еврочифа тока пока шо запродал, а чо с еврой делать дальше - не знаю, пока что продаю? одни говорят вверх, другие вниз...

Никто тут ничего не говорит, профессор сказал цифру, остальные языки чешут. И что тут тереть каждый день можно? Выставил лимитники и ушел.

 

 
_new-rena:
ручками или автоматом?
ручками
stranger:
Никто тут ничего не говорит, профессор сказал цифру, остальные языки чешут.

я уже тоже зачесал. щас искал в терминале еврочифа и не нашел. продал я чифоеньку оказывается, тока что через спред перепрыгнул) знал бы...

ну вот, не совсем красиво, но кое что насчитало:

правда пока я не пользуюсь этим, задержка в 10 минут не нравится...

вроде бы бай до первого зелёного колла, цель не совсем. понятна, т.к. нет уточненной шкалы по цене (слева)...

 
_new-rena:

я уже тоже зачесал. щас искал в терминале еврочифа и не нашел. продал я чифоеньку оказывается, тока что через спред перепрыгнул) знал бы...

щас по фунту тоже свою картинко покажу. посчитает тока чуток, чтоб красивее было)

А что там особо рисовать

 

stranger:

А что там особо рисовать 

у тебя получается что солить надо?
 
_new-rena:
у тебя получается что солить надо?

А по графику не видно?) Там и слепой увидит откуда и докуда)

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1004#comment_1423062 

http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12221435&viewfull=1#post12221435 

stranger:
А по графику не видно?) Там и слепой увидит откуда и докуда)

каюсь, не могу справиться никак, куриная слепота уже и в уши давит)))))) два варианта исхода уже есть, понаблюдаем...

щас покушает жирных путов-пофлетит и торкнет (цена синим)

Bicus:

Мониторинг где? А то наслышался уже про машки всякие, грали тестерные. А как мониторинг - так и слив молниеносный. ))) 

2015.03.10 17:00:13sell0.02eurusd1.07580.00000.0000 1.05840.000.000.0034.80
2015.03.10 18:04:34sell0.02eurusd1.07070.00000.0000 1.05840.000.000.0024.60
2015.03.11 01:00:05buy0.02eurusd1.06870.00000.0000 1.05830.000.000.00-20.80
2015.03.11 01:00:07buy0.02eurusd1.06880.00000.0000 1.05830.000.000.00-21.00
2015.03.11 03:00:19sell0.02eurusd1.07010.00000.0000 1.05840.000.000.0023.40
2015.03.11 03:00:21sell0.02eurusd1.07000.00000.0000 1.05840.000.000.0023.20
2015.03.11 08:00:02buy0.02eurusd1.06890.00000.0000 1.05830.000.000.00-21.20
2015.03.11 08:00:04buy0.02eurusd1.06900.00000.0000 1.05830.000.000.00-21.40
2015.03.11 10:00:03sell0.02eurusd1.06810.00000.0000 1.05840.000.000.0019.40
2015.03.11 10:00:08sell0.02eurusd1.06830.00000.0000 1.05840.000.000.0019.80


+60% (сутки не прошли пока шо)

Вопросы остались?

))))

 

Развернулся в продажи...

 
_new-rena:


+60% (сутки не прошли пока шо)

Вопросы остались?

))))

Два вопроса: что это за херня? и где тут проценты?

