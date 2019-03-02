FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1004
))))
Ок!
Прогноз по Ёвре есть какой нибудь, а тоя евройенку и еврочифа тока пока шо запродал, а чо с еврой делать дальше - не знаю, пока что продаю? одни говорят вверх, другие вниз...
Никто тут ничего не говорит, профессор сказал цифру, остальные языки чешут. И что тут тереть каждый день можно? Выставил лимитники и ушел.
ручками или автоматом?
Никто тут ничего не говорит, профессор сказал цифру, остальные языки чешут.
я уже тоже зачесал. щас искал в терминале еврочифа и не нашел. продал я чифоеньку оказывается, тока что через спред перепрыгнул) знал бы...
ну вот, не совсем красиво, но кое что насчитало:
правда пока я не пользуюсь этим, задержка в 10 минут не нравится...
вроде бы бай до первого зелёного колла, цель не совсем. понятна, т.к. нет уточненной шкалы по цене (слева)...
я уже тоже зачесал. щас искал в терминале еврочифа и не нашел. продал я чифоеньку оказывается, тока что через спред перепрыгнул) знал бы...
щас по фунту тоже свою картинко покажу. посчитает тока чуток, чтоб красивее было)
А что там особо рисовать
А что там особо рисовать
у тебя получается что солить надо?
А по графику не видно?) Там и слепой увидит откуда и докуда)
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1004#comment_1423062
http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12221435&viewfull=1#post12221435
А по графику не видно?) Там и слепой увидит откуда и докуда)
каюсь, не могу справиться никак, куриная слепота уже и в уши давит)))))) два варианта исхода уже есть, понаблюдаем...
щас покушает жирных путов-пофлетит и торкнет (цена синим)
Мониторинг где? А то наслышался уже про машки всякие, грали тестерные. А как мониторинг - так и слив молниеносный. )))
+60% (сутки не прошли пока шо)
Вопросы остались?
))))
Развернулся в продажи...
+60% (сутки не прошли пока шо)
Вопросы остались?
))))
Два вопроса: что это за херня? и где тут проценты?