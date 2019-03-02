FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1014

Новый комментарий
 
Эх... Миф закрыл мониторинг. Видимо плохо все. Жаль...
[Удален]  
Bicus:
Эх... Миф закрыл мониторинг. Видимо плохо все. Жаль...
не думаю что то была его "боевая" система (не покажет). он же в самом начале написал - проверить наработки мол надо... а ты и набросился.
 
stranger:
Так ничего вы не рисуете, черточка на графике и думай что хочешь)))

так плевать цене на эти черточки...


 
Bicus:
Эх... Миф закрыл мониторинг. Видимо плохо все. Жаль...

Может, третий будет более удачным, всё-таки, опыт есть за плечами...

[Удален]  
Lesorub:

так плевать цене на эти черточки...


зато у тебя рисунок правильный, точнее то, где с буквой "V". Сейчас какие циферки, не подскажешь? ("сверить часы" бы).
 
_new-rena:
не думаю что то была его "боевая" система (не покажет). он же в самом начале написал - проверить наработки мол надо... а ты и набросился.
????
[Удален]  
chepikds:
Может, третий будет более удачным, всё-таки, опыт  есть за плечами...

хе =) вот я лоханулся=)))

при переключении остались лоты с другого счёта (= вместо 0.01-0.05 сандальнул случайно 0.4 и 0.6 ппц я отмачил =) надо на отдельный терминал выводить... хе лошок =) 

 
У Мифа, риски были завышены, его вообще нельзя к терминалу подпускать, или палкой бить, как только рука потянулась ещё ордера открывать, говорят, действенная методика! Паукас, вроде как, подлечивает... И недорого берёт...
[Удален]  
Bicus:
????
не покажет норм. счёт, сам подумай - какой смысл?
 
Myth63:

хе =) вот я лоханулся=)))

при переключении остались лоты с другого счёта (= вместо 0.01-0.05 сандальнул случайно 0.4 и 0.6 ппц я отмачил =) надо на отдельный терминал выводить... хе лошок =) 

1...100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021...2119
Новый комментарий