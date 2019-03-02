FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1007
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если конечно до туда дойдёт....
диванчик, попкорн, телевизор и терпение) ты почитай чо там штаты надумали про бегающие котировки. сюда не буду писать.
я думаю, что и в паритет брякнется со временем.... Европе туды) Чиф тока не стал ждать, плюнул на всё и торкнуллл за день.
+60% (сутки не прошли пока шо)
Вопросы остались?
))))
+50% за три дня. Все идет по плану(10% в день) Даже с опережением. ))
хорош шариками меряться!!!
+50% за три дня. Все идет по плану(10% в день) Даже с опережением. ))
дак тут неверующие есть. я же говорю только для того, что у того кто на форе нет чувства меры и чем дальше, тем лучше должно получаться)))
поставил до кучи на 5-знак с прогрессивной шкалой реинвеста, дак вроде по точнее ходит пока что (уверх, униз, как часы))).
дак тут неверующие есть. я же говорю только для того, что у того кто на форе нет чувства меры и чем дальше, тем лучше должно получаться)))
Кому вы тут чешете, можно и десять дней подряд делать по 10%, и как Спекулятор по 200 в день, но все прекрасно знают "какой у парня был конец")))))
Развернулся в продажи...
Вопросы остались?
))))
Мониторинг давай.
тока что передумал...
погоди чуток, надо с 5-ти знаком посравнивать (разница в точности сигнала выявляется)... куда ты спешишь?
Кто linux ubuntu знает?
Ни как сеть подключить не могу!
Через вот такое вот устройство Huawei E3272
Вмешался корректор)
Дрын нужен хороший на эту евру, проститутку!
Стою до упора в продажах, ещё подлил...