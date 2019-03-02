FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1007

chepikds:

Если конечно до туда дойдёт....

диванчик, попкорн, телевизор и терпение) ты почитай чо там штаты надумали про бегающие котировки. сюда не буду писать.

я думаю, что и в паритет брякнется со временем.... Европе туды) Чиф тока не стал ждать, плюнул на всё и торкнуллл за день.

 
_new-rena:


+60% (сутки не прошли пока шо)

Вопросы остались?

))))

хорош шариками меряться!!!

+50% за три дня. Все идет по плану(10% в день) Даже с опережением. ))
mmmoguschiy:
хорош шариками меряться!!!

+50% за три дня. Все идет по плану(10% в день) Даже с опережением. ))

дак тут неверующие есть. я же говорю только для того, что у того кто на форе нет чувства меры и чем дальше, тем лучше должно получаться)))

поставил до кучи на 5-знак с прогрессивной шкалой реинвеста, дак вроде по точнее ходит пока что (уверх, униз, как часы))).

 
_new-rena:
дак тут неверующие есть. я же говорю только для того, что у того кто на форе нет чувства меры и чем дальше, тем лучше должно получаться)))
Кому вы тут чешете, можно и десять дней подряд делать по 10%, и как Спекулятор по 200 в день, но все прекрасно знают "какой у парня был конец")))))
stranger:
Кому вы тут чешете, можно и десять дней подряд делать по 10%, и как Спекулятор по 200 в день, но все прекрасно знают "какой у парня был конец")))))
и молодая не узнает)))))))) тоже думаю, не буду в мониторинг размещать, ато мозги прокомпостируют если чо пойдёт не так, хоть и плечо до 100 уменьшил)))) тут ведь и скопировать ордера по нормальному не каждый сможет)
 
chepikds:

Развернулся в продажи...

Вмешался корректор)
 
_new-rena:
2015.03.10 17:00:13sell0.02eurusd1.07580.00000.0000 1.05840.000.000.0034.80
2015.03.10 18:04:34sell0.02eurusd1.07070.00000.0000 1.05840.000.000.0024.60
2015.03.11 01:00:05buy0.02eurusd1.06870.00000.0000 1.05830.000.000.00-20.80
2015.03.11 01:00:07buy0.02eurusd1.06880.00000.0000 1.05830.000.000.00-21.00
2015.03.11 03:00:19sell0.02eurusd1.07010.00000.0000 1.05840.000.000.0023.40
2015.03.11 03:00:21sell0.02eurusd1.07000.00000.0000 1.05840.000.000.0023.20
2015.03.11 08:00:02buy0.02eurusd1.06890.00000.0000 1.05830.000.000.00-21.20
2015.03.11 08:00:04buy0.02eurusd1.06900.00000.0000 1.05830.000.000.00-21.40
2015.03.11 10:00:03sell0.02eurusd1.06810.00000.0000 1.05840.000.000.0019.40
2015.03.11 10:00:08sell0.02eurusd1.06830.00000.0000 1.05840.000.000.0019.80

Вопросы остались?

))))

Мониторинг давай.
Bicus:
Мониторинг давай.

тока что передумал...

погоди чуток, надо с 5-ти знаком посравнивать (разница в точности сигнала выявляется)... куда ты спешишь?

 

Кто linux ubuntu знает?

Ни как сеть подключить не могу!

 

Через вот такое вот устройство Huawei E3272

 
21april:
Вмешался корректор)

Дрын нужен хороший на эту евру, проститутку!

Стою до упора в продажах, ещё подлил...

