Myth63:

хе =) вот я лоханулся=)))

при переключении остались лоты с другого счёта (= вместо 0.01-0.05 сандальнул случайно 0.4 и 0.6 ппц я отмачил =) надо на отдельный терминал выводить... хе лошок =) 

дак не закрывай сигнал, туды же и заделаешь дальше. всё равно видно же как было и как стало.
_new-rena:
дак не закрывай сигнал, туды же и заделаешь дальше.

я новый открою =)

пля=) у меня но основном всего 1 ордер открыт=) ну х с ним=))) и тот по фунту с прошлого лоя=)) он будет висеть долго =))

Myth63:
я новый открою =)

что, откатим фунта в 1,50???

Myth63:
я новый открою =)
а я старый. когда не копируют, лучше. и есть куда глянуть и объем не растет) лучше когда - кто в лес, кто по дрова))))
 
Bicus:

???

Да нет никаких проблем. Просто базары про "10% в день" реально уже запарили. Математикой доказано: чуть менее 4 месяцев такой торговли с начальным капиталом в 100$ достаточно, чтобы сделаться долларовым миллионером.

Вы - миллионер? Нет. Вот и нех заливать про легкость заработать 10%.

))) 

50 percent
Не 10% но тоже неплохо :-D
mmmoguschiy:

Не 10% но тоже неплохо :-D
обрил дядю Колю)))
Myth63:
 

... у меня но основном всего 1 ордер открыт=) ну х с ним=))) и тот по фунту с прошлого лоя=)) он будет висеть долго =))

не очень то радужный сигнал))))) как платный не будет работать, если даже показать)
 
Раскопки продолжаются ))) Прога сдвинула тейк на 03405 по евре )))
 
Lesorub:

так плевать цене на эти черточки...


Это он у тебя там вчера был, если хочешь торговать интрадей, то и смотреть изменения надо в риэлтайм. А на вчерашние ей плевать)))))

 

 

 
Bicus:
Эх... Миф закрыл мониторинг. Видимо плохо все. Жаль...
А я то думал приеду с работы попью кофею.... открою щётик на штуку подключу  к сигналам - и пусть каплет... (да хрен тама успел занырнуть - только его и видали((() 
