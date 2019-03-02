FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1015
хе =) вот я лоханулся=)))
при переключении остались лоты с другого счёта (= вместо 0.01-0.05 сандальнул случайно 0.4 и 0.6 ппц я отмачил =) надо на отдельный терминал выводить... хе лошок =)
дак не закрывай сигнал, туды же и заделаешь дальше.
я новый открою =)
пля=) у меня но основном всего 1 ордер открыт=) ну х с ним=))) и тот по фунту с прошлого лоя=)) он будет висеть долго =))
что, откатим фунта в 1,50???
???
Да нет никаких проблем. Просто базары про "10% в день" реально уже запарили. Математикой доказано: чуть менее 4 месяцев такой торговли с начальным капиталом в 100$ достаточно, чтобы сделаться долларовым миллионером.
Вы - миллионер? Нет. Вот и нех заливать про легкость заработать 10%.
)))
Не 10% но тоже неплохо :-D
... у меня но основном всего 1 ордер открыт=) ну х с ним=))) и тот по фунту с прошлого лоя=)) он будет висеть долго =))
так плевать цене на эти черточки...
Это он у тебя там вчера был, если хочешь торговать интрадей, то и смотреть изменения надо в риэлтайм. А на вчерашние ей плевать)))))
Эх... Миф закрыл мониторинг. Видимо плохо все. Жаль...