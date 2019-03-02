FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1009
У меня весь канал по фунту 900 пип, от хая до лоу, где это можно 1000 пересиживать и какой в этом смысл?
Я не говорю про пересидку, я говорю о ММ, о комфортной торговле, чтоб без стрессов...
На реале, это самое главное.
Да нет у них и картинок красивых, посмотришь на нее, чего он туда вошел, где выходить собрался, хз.
Я винду сегодня часа два заставлял это устройство увидеть, завтра в село))))
Привет! а что с рандом делать? закрывать или держать?
По данной теме никто внятного сказать не чего не может.
А мне что с того, паритет-не паритет, есть где покупать или продавать на несколько фигур, это все что меня интересует, а бегать за ценой внутри дня на валюте это больным надо быть)))
А что ты натворил что тебя в баню?)))
Купился фунт по 5035, сл 5020, тп 1.5090.
Промолчу, что это за покупки с тейком по 60 пип, еще наверняка и стоп присутсвует)))
Открою тебе секрет, пока вот здесь не появятся десятки и меньше, а фунт не начнет скользить по нижней границе диапазона, то про покупки нех и думать, лотерея)
