stranger:
У меня весь канал по фунту 900 пип, от хая до лоу, где это можно 1000 пересиживать и какой в этом смысл?

Я не говорю про пересидку, я говорю о ММ, о комфортной торговле, чтоб без стрессов...

На реале, это самое главное.

stranger:
Да нет у них и картинок красивых, посмотришь на нее, чего он туда вошел, где выходить собрался, хз.
у меня есть красивая, дак в продажу по еврику тока шо зашла, чертила))))) а може в мониторинг, вот и будет 10 прОцентов)))
 
stranger:
Я винду сегодня часа два заставлял это устройство увидеть, завтра в село))))
По данной теме никто внятного сказать не чего не может. 
 
Эх... что-то не заладилось у Мифа.
 
chepikds:
Привет! а что с рандом делать? закрывать или держать?
недельные дивера! кудыденется
 
Speculator_:
Залез на сайт Киевстара, скачал новые дрова для модема, установил и заработало, а на старых не захотел, хотя в прошлом году работал, а настройки под Линукс - Гугль)
 
stranger:

А мне что с того, паритет-не паритет, есть где покупать или продавать на несколько фигур, это все что меня интересует, а бегать за ценой внутри дня на валюте это больным надо быть)))

А что ты натворил что тебя в баню?))) 

сам не понял. говорят выражался
 
Купился фунт по 5035, сл 5020, тп 1.5090.
 
Bicus:
Промолчу, что это за покупки с тейком по 60 пип, еще наверняка и стоп присутсвует)))

Открою тебе секрет, пока вот здесь не появятся десятки и меньше, а фунт не начнет скользить по нижней границе диапазона, то про покупки нех и думать, лотерея)

 

 
stranger:
Стоп есть, написал же. а ТП - дежурный. Если пойдет в нужную сторону, то бот передвинет ТП и СЛ в б.у. переведет.
