FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1013
матёрые товарищи))) заинтриговали не на шутку...
скажите плиз, на чем основан выбор линуХоподобных систем?
Плят, и че я каждое утро час трачу чтоб нариосвать ее на графике....
Мелкомягкие МастДай. Линь рулит! :-D
про линуХ "рулит" я слышал от многих. но там настолько всё специфичное и какое то своё, что некогда разбираться по-просту...
Что касается пользовательского интерфейса - там все не намного сложнее чем в Винде. В целом разницы вообще никакой! Только плюсов масса - например предустановленный Firefox и OpenOffice. И все бесплатно!!! ОпенСорс!!!
Стрендж, так и мы что-то рисуем на графике, но думаем-то все по разному, у каждого свои тараканы в голове... У Артикуля, вообще, советник главный...
Не звизди, ты сказал - картинка в голове))))
Так а что мы тогда рисуем? херню какую-то?
Спасибо!
Стрэнж,я полгода задаю этот вопрос. я ж вам, долбо....., еще в прошлом году сказал страшное слово "паритет"
это психология такая наступать на одни грабли, слава богу справился с этим .....
А по поводу паритета ты в обще молодец... и Марго тоже... так держать...
И пошли по интрадейным поддержкам.
