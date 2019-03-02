FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1013

_new-rena:

матёрые товарищи))) заинтриговали не на шутку...

скажите плиз, на чем основан выбор линуХоподобных систем?

Мелкомягкие МастДай. Линь рулит! :-D
 
stranger:
Плят, и че я каждое утро час трачу чтоб нариосвать ее на графике.... 
Стрендж, так и мы что-то рисуем на графике, но думаем-то все по разному, у каждого свои тараканы в голове... У Артикуля, вообще, советник главный...
mmmoguschiy:
Мелкомягкие МастДай. Линь рулит! :-D
про линуХ "рулит" я слышал от многих. но там настолько всё специфичное и какое то своё, что некогда разбираться по-просту... "летает" на любой машине, слов нет и вне сравнений.
 
_new-rena:
про линуХ "рулит" я слышал от многих. но там настолько всё специфичное и какое то своё, что некогда разбираться по-просту...
Я долго смеялся когда прочитал пост на Хабре о том что в новой Винде внедрили менеджер пакетов и установку одной командой, которые в Линях испокон веков существуют. :-D Мелкомягкие пи..ли и будут пи..ть технологии. На большее они видно не способны - только выжирать все имеющиеся в топовом системнике ресурсы!!!

Что касается пользовательского интерфейса - там все не намного сложнее чем в Винде. В целом разницы вообще никакой! Только плюсов масса - например предустановленный Firefox и OpenOffice. И все бесплатно!!! ОпенСорс!!!
 
chepikds:
Стрендж, так и мы что-то рисуем на графике, но думаем-то все по разному, у каждого свои тараканы в голове... У Артикуля, вообще, советник главный...

Не звизди, ты сказал - картинка в голове))))

 

 
stranger:

Не звизди, ты сказал - картика в голове))))

 

Так а что мы тогда рисуем? херню какую-то?

Спасибо!

 
iIDLERr:
Стрэнж,я полгода задаю этот вопрос. я ж вам, долбо....., еще в прошлом году сказал страшное слово "паритет" 

это психология такая наступать на одни грабли, слава богу справился с этим .....

А по поводу паритета ты в обще молодец... и Марго тоже... так держать...


 

И пошли по интрадейным поддержкам.

 

chepikds:
Так а что мы тогда рисуем? херню какую-то?
он показал - типа вот где надо начинать думать - продавать или покупать, если с графика убрать все черточки и индюки...
 
chepikds:
Так а что мы тогда рисуем? херню какую-то?
Так ничего вы не рисуете, черточка на графике и думай что хочешь)))
