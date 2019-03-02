FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1018
Да ты не 12, возьми одну и доведи до ума, сразу и результат будет видно, а от беганья по полю за 12-ю парами да еще и интрадей, толку никакого.
Это у вас индюк рисует уровни по обьемам?
Нет.
последнее время многое переосмыслил - вернулся в 2012 к старым долгосрочным проэктам! открыл новый платформу, демо счёт, Ии 12 пар прогнозов!
ордерок один кинул, что бы демо не закрыли, не угадаешь сколько не сработало ? (самое интересное евру не планировал делать - заменю на какой нибудь кросс)
все в ручную ?
Нарисовать 15 черточек за день не проблема, проблема их высчитать.
Да ты не 12, возьми одну и доведи до ума, сразу и результат будет видно, а от беганья по полю за 12-ю парами да еще и интрадей, толку никакого. Даже подскажу, для начала определи дневной диапазон, если тебя интрадей интересует, подумай как отслеживать активность у границ и в центре этого диапазона, если это сделаешь, то считай что 50% задачи решил.
12 пар - 1,5 часа в субботу )))), ТФ только Д1 - откаты это формальности (может флет быть месяца 3) - интересный результат по 12 году все цели отработали (и австрал то же упал после 3 мес флета)
красненькой отметил отработку
красненькой отметил отработку
не пойму почему на окончании коррекции черточек нет у вас.
не кросс бери а что нибудь поспокойнее. йенку или фунта. главно не дергаться так же как на евре. кросс- вобще жесть как непонятно мне кажется. ну, дело вкуса, естественно.