FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1018

stranger:
Да ты не 12, возьми одну и доведи до ума, сразу и результат будет видно, а от беганья по полю за 12-ю парами да еще и интрадей, толку никакого.
Это у вас индюк рисует уровни по обьемам?
 
yurchenko:
Это у вас индюк рисует уровни по обьемам?
Нет.
 
stranger:
Нет.
все в ручную ?
Ishim:

последнее время многое переосмыслил - вернулся в 2012 к старым долгосрочным проэктам! открыл новый платформу, демо счёт, Ии 12 пар прогнозов!

 

ордерок один кинул, что бы демо не закрыли, не угадаешь сколько не сработало ? (самое интересное евру не планировал делать - заменю на какой нибудь кросс) 

не кросс бери а что нибудь поспокойнее. йенку или фунта. главно не дергаться так же как на евре. кросс- вобще жесть как непонятно мне кажется. ну, дело вкуса, естественно.
 
yurchenko:
все в ручную ?
Нарисовать 15 черточек за день не проблема, проблема их высчитать.
 
stranger:
Нарисовать 15 черточек за день не проблема, проблема их высчитать.
не пойму почему на окончании коррекции черточек нет у вас.
 
stranger:

Да ты не 12, возьми одну и доведи до ума, сразу и результат будет видно, а от беганья по полю за 12-ю парами да еще и интрадей, толку никакого. Даже подскажу, для начала определи дневной диапазон, если тебя интрадей интересует, подумай как отслеживать активность у границ и в центре этого диапазона, если это сделаешь, то считай что 50% задачи решил.

 

12 пар - 1,5 часа в субботу )))), ТФ только Д1 - откаты это формальности (может флет быть месяца 3) - интересный результат по 12 году все цели отработали (и австрал то же упал после 3 мес флета)

 

красненькой отметил отработку 

 
Ishim:

красненькой отметил отработку 

Ужас. Кто же тебе этот бред в голову затолкал. )))
 
yurchenko:
не пойму почему на окончании коррекции черточек нет у вас.
На окончание коррекции не чёрточки смотреть надо. ))
 
_new-rena:
не кросс бери а что нибудь поспокойнее. йенку или фунта. главно не дергаться так же как на евре. кросс- вобще жесть как непонятно мне кажется. ну, дело вкуса, естественно.
лучше кроссов пар нет! в этот раз будут исключены евро и фунт - валюты еврозоны. По остальным - ну если только землятресение! (тогда лок поставлю - успокоится продолжу)
