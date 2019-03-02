FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1003

Alexey:
Варианты роста чего? Что может еще интересовать не которых? духовный рост что ли?

)))

депОоо))).

говорю же что профит профиту рознь) можно год потратить на несколько процентов прибыли, а можно и гораздо меньше)

с теорией относительности знаком? )

 
1) А я вам про что, про депозит депо, а не профит профит

2) Лучше чем некоторые!

))))

Ок!

Прогноз по Ёвре есть какой нибудь, а тоя евройенку и еврочифа тока пока шо запродал, а чо с еврой делать дальше - не знаю, пока что продаю? одни говорят вверх, другие вниз...

 
и она гласит что реинвест ведет к убытку :-D
 
ты не поверишь! так говорят всегда :-D
именно так, но отказываться не хочется. Вот и в пытках.... Хорошо когда есть знающие итог на перспективу люди.
 
любое знание нужно применять с умом ))
 
Тенденция старая, вниз к новым берегам, по долгосрочному прогнозу, евро бакса

я торгую пока на одной паре, по этому за другие говорить не буду

 
готовимся ловить фунтика
ручками или автоматом?
