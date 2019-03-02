FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1003
Варианты роста чего? Что может еще интересовать не которых? духовный рост что ли?
)))
депОоо))).
говорю же что профит профиту рознь) можно год потратить на несколько процентов прибыли, а можно и гораздо меньше)
с теорией относительности знаком? )
)))
1) А я вам про что, про депозит депо, а не профит профит
2) Лучше чем некоторые!
1) А я вам про что, про депозит депо, а не профит профит
2) Лучше чем некоторые!
))))
Ок!
Прогноз по Ёвре есть какой нибудь, а тоя евройенку и еврочифа тока пока шо запродал, а чо с еврой делать дальше - не знаю, пока что продаю? одни говорят вверх, другие вниз...
))))
Ок!
и она гласит что реинвест ведет к убытку :-D
именно так, но отказываться не хочется. Хорошо когда есть знающие итог на перспективу люди.
))))
Ок!
Тенденция старая, вниз к новым берегам, по долгосрочному прогнозу, евро бакса
я торгую пока на одной паре, по этому за другие говорить не буду
