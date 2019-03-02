FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1001

_new-rena:
скорее бы, ато пока что в положительном локе застопорился) (когда уже Колян напьётся и начнёт дергать цену???)
и начнет трясти перед быками красной тряпкой? :-D
mmmoguschiy:
и начнет трясти перед быками красной тряпкой? :-D

вопрос не скромный - как на таком можно заработать без блохоловства?:

один положительны лок за другим таким же локом, я так понимаю) копейка рубль бережет)

 иии... это, бычки уже в экстазе))))

 
Положительные локи, нужно закрывать строго по средине, хотя можно было просто закрыть одну позицию и не парится локами
 
если знаешь ширину канала и куда пойдет рынок ты в дамках
 
Супер Марио что то шепнул и вот оно - 30% за три дня в шляпе :-D пойду покурю
Alexey:
Положительные локи, нужно закрывать строго по средине, хотя можно было просто закрыть одну позицию и не парится локами
да без разницы где их закрывать)))) и там и там одно и то же будет, хоть где. у меня они играют роль накопления депо на безсвоповом и проверяю - лучше ли так работать будет реинвест)
mmmoguschiy:
если знаешь ширину канала и куда пойдет рынок ты в дамках
выделенного выше - за глаза, образуется канал какой нибудь или пробъет - не суть. последнее - это надуманное и к норм. стратегиям не относится.
 

EURUSD, первое колено отработали, дальше вверх немного...

Купил небольшим лотом...

 
Myth63:

и мне заверните два =)

Кстате =) чуйка показывает откат по евре в 1.1.... чур меня... чур меня... 

надо как на 4 сделать по месяцам..... добьём этот и надо новую ветку открывать... искать долго в прошлом посты (= 

Хватит чурить, а то раньше срока дна достигнем. Мне до вторника, нужен этот уровень цены, а тут уже провал образовался
 
chepikds:

EURUSD, первое колено отработали, дальше вверх немного...

Купил небольшим лотом...

я бы не спешил
