FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1001
скорее бы, ато пока что в положительном локе застопорился) (когда уже Колян напьётся и начнёт дергать цену???)
и начнет трясти перед быками красной тряпкой? :-D
вопрос не скромный - как на таком можно заработать без блохоловства?:
один положительны лок за другим таким же локом, я так понимаю) копейка рубль бережет)
иии... это, бычки уже в экстазе))))
иии... это, бычки уже в экстазе)
Положительные локи, нужно закрывать строго по средине, хотя можно было просто закрыть одну позицию и не парится локами
если знаешь ширину канала и куда пойдет рынок ты в дамках
EURUSD, первое колено отработали, дальше вверх немного...
Купил небольшим лотом...
и мне заверните два =)
Кстате =) чуйка показывает откат по евре в 1.1.... чур меня... чур меня...
надо как на 4 сделать по месяцам..... добьём этот и надо новую ветку открывать... искать долго в прошлом посты (=
