Bicus:

Мониторинг где? А то наслышался уже про машки всякие, грали тестерные. А как мониторинг - так и слив молниеносный. ))) 

ма-шки)))) вспомнил молодость, поприкалывался, за деньги правда)))

в топке они, в топке - для автомата не катят))))

будет мониторинг, дай потестить чуток) хоть и копейки, но всё равно жалко было

 
_new-rena:
ок. когда евра попрэ, а то ужо время ..., а мы не ели?)

Я фунта продаю

 

Speculator_:

Я фунта продаю 

и золото тоже. неплохо чуйка работает.
 
_new-rena:
))) ага, вчерашний вечор, ночь и сегодняшнее утро +20% )))
Депозит небось 1$
Alexey:
Депозит небось 1$
обижаешь))) 100 баков ))))))) был бы доллар, то я был бы на седьмом небе от счастья)))))) 20-кратное, ой не могу, щас со стула грохнусь от смеха))))
 
Bicus:

И что?

Где миллион то? 

Так вот же он! Готовая схема:

1. 100
2. 110
3. 121
4. 133,1
5. 146,41
6. 161,051
7. 177,1561
8. 194,87171
9. 214,358881
10. 235,7947691
11. 259,37424601
12. 285,311670611
13. 313,8428376721
14. 345,22712143931
15. 379,749833583241
16. 417,7248169415651
17. 459,4972986357216
18. 505,4470284992938
19. 555,9917313492231
20. 611,5909044841455
21. 672,74999493256
22. 740,024994425816
23. 814,0274938683976
24. 895,4302432552374
25. 984,9732675807611
26. 1083,470594338837
27. 1191,817653772721
28. 1310,999419149993
29. 1442,099361064992
30. 1586,309297171492
31. 1744,940226888641

Грубо 1700% в месяц. Или 580 000 через 93 дня.
 
_new-rena:
100
Не поверю, пока не проверю! 1$ с плечом 100 как раз равен 100$ на депозите, а на кошельке все равно будет 1$
mmmoguschiy:
Так вот же он! Готовая схема:

............

Грубо 1700% в месяц. Или 580 000 через 93 дня.
В месяце - 20 дней примерно брать надо, все бы по выходным пахали)
 
_new-rena:
В месяце - 20 дней примерно брать надо, все бы по выходным пахали)
потрачено :-D
 
Bicus:
Это 3-й класс церковно-приходской школы, как говорит Стренжер. Посчитайте столбиком, у вас получится, я уверен.
Не мешай миллионерам)))) За три месяца сделал 120 приблизительно и счастлив, а тут 10 в день))) Каждый день)))))))
