FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 999
Мониторинг где? А то наслышался уже про машки всякие, грали тестерные. А как мониторинг - так и слив молниеносный. )))
ма-шки)))) вспомнил молодость, поприкалывался, за деньги правда)))
в топке они, в топке - для автомата не катят))))
будет мониторинг, дай потестить чуток) хоть и копейки, но всё равно жалко было
ок. когда евра попрэ, а то ужо время ..., а мы не ели?)
Я фунта продаю
))) ага, вчерашний вечор, ночь и сегодняшнее утро +20% )))
Депозит небось 1$
И что?
Где миллион то?
1. 100
2. 110
3. 121
4. 133,1
5. 146,41
6. 161,051
7. 177,1561
8. 194,87171
9. 214,358881
10. 235,7947691
11. 259,37424601
12. 285,311670611
13. 313,8428376721
14. 345,22712143931
15. 379,749833583241
16. 417,7248169415651
17. 459,4972986357216
18. 505,4470284992938
19. 555,9917313492231
20. 611,5909044841455
21. 672,74999493256
22. 740,024994425816
23. 814,0274938683976
24. 895,4302432552374
25. 984,9732675807611
26. 1083,470594338837
27. 1191,817653772721
28. 1310,999419149993
29. 1442,099361064992
30. 1586,309297171492
31. 1744,940226888641
Грубо 1700% в месяц. Или 580 000 через 93 дня.
100
Так вот же он! Готовая схема:
............
В месяце - 20 дней примерно брать надо, все бы по выходным пахали)
Это 3-й класс церковно-приходской школы, как говорит Стренжер. Посчитайте столбиком, у вас получится, я уверен.