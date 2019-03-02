FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1002

Новый комментарий
 
mmmoguschiy:
я бы не спешил
Так совсем маленьким лотом, 1 тик -0.1 бакс. А вот в продажи, буду по серьёзному тариться
 
_new-rena:
да без разницы где их закрывать)))) и там и там одно и то же будет, хоть где. у меня они играют роль накопления депо на безсвоповом и проверяю - лучше ли так работать будет реинвест)
Реинвест лучше не будет, вот если лот был бы в 0.8 или 1.5 реинвест будет не плохим. А с 0.02 просто
[Удален]  
Alexey:
Реинвест лучше не будет, вот если лот был бы в 0.8 или 1.5 реинвест будет не плохим. А с 0.02 просто
не понял ты. имеется ввиду - что лучше? 0,02, 0.03, 0.04 или 0.02, 0.04 ... с последним вариантом всё меньше и меньше подставляешь дяде Коле жэ оберегая нажитое, а с первым всё время в нагнутом состоянии)))))
 
_new-rena:
не понял ты. имеется ввиду - что лучше? 0,02, 0.03, 0.04 или 0.02, 0.04 ...
Азарт - всё, или ничего! )
 
_new-rena:
не понял ты. имеется ввиду - что лучше? 0,02, 0.03, 0.04 или 0.02, 0.04 ... с последним вариантом всё меньше и меньше подставляешь дяде Коле жэ оберегая нажитое, а с первым всё время в нагнутом состоянии)))))
0.02-0.04 геометрическая прогрессия, она всегда лучше, а когда перейдете на десятки, нужно оставлять шаг в 0.01
[Удален]  
Alexey:
0.02-0.04 геометрическая прогрессия, она всегда лучше, а когда перейдете на десятки, нужно оставлять шаг в 0.01
щас второй тест запущу, правдо в локах дисбаланс пойдет. понаблюдаю, доложу итог...
 
_new-rena:
щас второй тест запущу, правдо в локах дисбаланс пойдет. понаблюдаю, доложу итог...
С начало депозит нарастите, а то дисбаланс будет продолжаться. 
[Удален]  
Alexey:
С начало депозит нарастите, а то дисбаланс будет продолжаться. 
дак ты еще не понял, что такое понятие как рост депо, для некоторых тут уже давно не проблема? ) и что теперь рассматриваются варианты роста)
 
21april:
Азарт - всё, или ничего! )
дядя Коля не дремлет. Это не про нас ))
 
_new-rena:
дак ты еще не понял, что такое понятие как рост депо, для некоторых уже давно не проблема? ) и что теперь рассматриваются варианты роста)
Варианты роста чего? Что может еще интересовать не которых? духовный рост что ли?
1...9959969979989991000100110021003100410051006100710081009...2119
Новый комментарий