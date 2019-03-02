FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1002
я бы не спешил
да без разницы где их закрывать)))) и там и там одно и то же будет, хоть где. у меня они играют роль накопления депо на безсвоповом и проверяю - лучше ли так работать будет реинвест)
Реинвест лучше не будет, вот если лот был бы в 0.8 или 1.5 реинвест будет не плохим. А с 0.02 просто
не понял ты. имеется ввиду - что лучше? 0,02, 0.03, 0.04 или 0.02, 0.04 ...
не понял ты. имеется ввиду - что лучше? 0,02, 0.03, 0.04 или 0.02, 0.04 ... с последним вариантом всё меньше и меньше подставляешь дяде Коле жэ оберегая нажитое, а с первым всё время в нагнутом состоянии)))))
0.02-0.04 геометрическая прогрессия, она всегда лучше, а когда перейдете на десятки, нужно оставлять шаг в 0.01
щас второй тест запущу, правдо в локах дисбаланс пойдет. понаблюдаю, доложу итог...
С начало депозит нарастите, а то дисбаланс будет продолжаться.
Азарт - всё, или ничего! )
дак ты еще не понял, что такое понятие как рост депо, для некоторых уже давно не проблема? ) и что теперь рассматриваются варианты роста)