FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 998

_new-rena:
да ладно) в расчете ошибка)))
Это 3-й класс церковно-приходской школы, как говорит Стренжер. Посчитайте столбиком, у вас получится, я уверен.
 
artikul:
Мы не призываем Вас поступать также )))

На самом деле я вам всем завидую белой завистью. Делать 10% в день - я так не умею. Вы - мои кумиры, есть теперь на кого равняться.

)))) 

 
Bicus:

И что?

Где миллион то? 

Торгую по немногу.
Bicus:
Это 3-й класс церковно-приходской школы, как говорит Стренжер. Посчитайте столбиком, у вас получится, я уверен.
жалко что я только во 2-ром классе пока учусь. Ну чтож, спасибо за расчет тоды, бум знать)
Speculator_:
Торгую по немногу.
ок. когда евра попрэ, а то ужо время ..., а мы не ели?)
 
_new-rena:

чо издеваешься чтоли))) и туда и сюда, всё одно - в плюс))), открытые ордера (не фиксены), для Bicus`а про 10% - депо $100)))

Open TimeTypeSizeItemPriceS / LT / P PriceCommissionTaxesSwapProfit
2015.03.10 17:00:13sell0.02eurusd1.07580.00000.0000 1.06950.000.000.0012.60
2015.03.10 18:04:34sell0.02eurusd1.07070.00000.0000 1.06950.000.000.002.40
2015.03.11 01:00:05buy0.02eurusd1.06870.00000.0000 1.06940.000.000.001.40
2015.03.11 01:00:07buy0.02eurusd1.06880.00000.0000 1.06940.000.000.001.20
2015.03.11 03:00:19sell0.02eurusd1.07010.00000.0000 1.06950.000.000.001.20
2015.03.11 03:00:21sell0.02eurusd1.07000.00000.0000 1.06950.000.000.001.00
2015.03.11 08:00:02buy0.02eurusd1.06890.00000.0000 1.06940.000.000.001.00
2015.03.11 08:00:04buy0.02eurusd1.06900.00000.0000 1.06940.000.000.000.80
Вы с вой сизе видели, этих блошек, даже микроскоп не видит
 
Bicus:

На самом деле я вам всем завидую белой завистью. Делать 10% в день - я так не умею. Вы - мои кумиры, есть теперь на кого ровняться.

)))) 

Зачем Вы меня так смущаете? )))
Alexey:
Вы с вой сизе видели, этих блошек, даже микроскоп не видит
))) ага, вчерашний вечор, ночь и сегодняшнее утро +20% )))
 

История 

 
_new-rena:

чо издеваешься чтоли))) и туда и сюда, всё одно - в плюс))), открытые ордера (не фиксены), для Bicus`а про 10% - депо $100)))

Мониторинг где? А то наслышался уже про машки всякие, грали тестерные. А как мониторинг - так и слив молниеносный. ))) 

