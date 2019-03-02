FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 998
да ладно) в расчете ошибка)))
Мы не призываем Вас поступать также )))
На самом деле я вам всем завидую белой завистью. Делать 10% в день - я так не умею. Вы - мои кумиры, есть теперь на кого равняться.
))))
И что?
Где миллион то?
Это 3-й класс церковно-приходской школы, как говорит Стренжер. Посчитайте столбиком, у вас получится, я уверен.
Торгую по немногу.
чо издеваешься чтоли))) и туда и сюда, всё одно - в плюс))), открытые ордера (не фиксены), для Bicus`а про 10% - депо $100)))
На самом деле я вам всем завидую белой завистью. Делать 10% в день - я так не умею. Вы - мои кумиры, есть теперь на кого ровняться.
))))
Вы с вой сизе видели, этих блошек, даже микроскоп не видит
История
чо издеваешься чтоли))) и туда и сюда, всё одно - в плюс))), открытые ордера (не фиксены), для Bicus`а про 10% - депо $100)))
Мониторинг где? А то наслышался уже про машки всякие, грали тестерные. А как мониторинг - так и слив молниеносный. )))