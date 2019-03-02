FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 997

Alexey:
 Можно за ходя в одну сторону, а заходя в другую сторону, можно лет на 5 завистнуть или крыть убыток придется, что тоже не ахти какой результат
можно оно на то и можно :-D дурное дело не хитрое
 
Alexey:
Это не закон, это случайность
Эксперт - это разочаровавшийся лох ))) Исходите из реалий, коллега )))
 
Alexey:
Значит не одну!
ubuntu не получается к сети подключить.!? 
stranger:

Покупатели вверху, продавцы внизу, все счастливы.

 

и цена на печке валяется, как несгибаемый гвоздь, попивая водку с Коляном)))
Alexey:
 а заходя в другую сторону, можно лет на 5 завистнуть или крыть убыток придется, что тоже не ахти какой результат

чо издеваешься чтоли))) и туда и сюда, всё одно - в плюс))), открытые ордера (не фиксены), для Bicus`а про 10% - депо $100)))

Open TimeTypeSizeItemPriceS / LT / P PriceCommissionTaxesSwapProfit
2015.03.10 17:00:13sell0.02eurusd1.07580.00000.0000 1.06950.000.000.0012.60
2015.03.10 18:04:34sell0.02eurusd1.07070.00000.0000 1.06950.000.000.002.40
2015.03.11 01:00:05buy0.02eurusd1.06870.00000.0000 1.06940.000.000.001.40
2015.03.11 01:00:07buy0.02eurusd1.06880.00000.0000 1.06940.000.000.001.20
2015.03.11 03:00:19sell0.02eurusd1.07010.00000.0000 1.06950.000.000.001.20
2015.03.11 03:00:21sell0.02eurusd1.07000.00000.0000 1.06950.000.000.001.00
2015.03.11 08:00:02buy0.02eurusd1.06890.00000.0000 1.06940.000.000.001.00
2015.03.11 08:00:04buy0.02eurusd1.06900.00000.0000 1.06940.000.000.000.80
 
Speculator_:
1 000 000 рублей = 15 000$ Тут куда не плюнь, в миллионера попадёшь! 
mmmoguschiy:
показал бы стейт да налоговая не поймет :-D

Имея стартовое депо всего в 100$ и делая в день каких-то жалких 10%, как утверждаете, вы делаетесь долларовым миллионером за 97 торговых дней. Это чуть меньше чем 4 месяца.

Так что заливайте кому-нибудь другому про то что вы легко делаете 10% в день. 

Ладно 10%, но тут некоторым сказочникам эксперты по 100% делают. Ржака. 

))))

 
Bicus:

Торговля за 2015 год. Зелёным отметил вывод, красным ввод. Стартовый 100$ торговый счёт. 

 
Speculator_:

Торговля за 2015 год. Зелёным отметил вывод, красным ввод. Стартовый 100$ торговый счёт. 

И что?

Где миллион то? 

 
Bicus:

Мы не призываем Вас поступать также )))
Bicus:

да ладно) в расчете ошибка)))
