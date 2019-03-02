FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 997
Можно за ходя в одну сторону, а заходя в другую сторону, можно лет на 5 завистнуть или крыть убыток придется, что тоже не ахти какой результат
Это не закон, это случайность
Значит не одну!
Покупатели вверху, продавцы внизу, все счастливы.
Можно за ходя в одну сторону, а заходя в другую сторону, можно лет на 5 завистнуть или крыть убыток придется, что тоже не ахти какой результат
чо издеваешься чтоли))) и туда и сюда, всё одно - в плюс))), открытые ордера (не фиксены), для Bicus`а про 10% - депо $100)))
1 000 000 рублей = 15 000$ Тут куда не плюнь, в миллионера попадёшь!
показал бы стейт да налоговая не поймет :-D
Имея стартовое депо всего в 100$ и делая в день каких-то жалких 10%, как утверждаете, вы делаетесь долларовым миллионером за 97 торговых дней. Это чуть меньше чем 4 месяца.
Так что заливайте кому-нибудь другому про то что вы легко делаете 10% в день.
Ладно 10%, но тут некоторым сказочникам эксперты по 100% делают. Ржака.
))))
Торговля за 2015 год. Зелёным отметил вывод, красным ввод. Стартовый 100$ торговый счёт.
И что?
Где миллион то?
