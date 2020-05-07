Нефть дешевеет на данных API о запасах в США

Новый комментарий
 

Нефть дешевеет на данных API о запасах в США

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются, инвесторы оценивают статистику Американского института нефти (API), свидетельствую данные торгов.



По состоянию на 7.54 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,19%, до 30,91 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,33%, до 24,49 доллара за баррель.

источник..

 

В новости представлен минутный график М1 и на минутном графике делается громкий заголовок "нефть дешевеет" -- желтая новостная пресса отдыхает.

Н4, Д1 -- устойчивое восстановление после обвала


 

Там написано -
"на 7.54 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent".
У вас на графике, видимо не июльский фьючерс ICE.
Кроме того, на D1 и H4 этого не видно как было в 7:54 сегодня по Москве, а на М1 - видно.

Что до "желтой прессы" ... наберите заглавие поста в гугле, и там -

  • Агентство Экономической Информации Прайм,
  • УкрИнформ,
  • finance.rambler
  • finversia,
  • МФД-ИнфоЦентр.

Я думаю, их в течение дня будет больше.
Может, и мы там появимся ..
И кто там первый это запостил - уже трудно узнать.

 
Sergey Golubev:

Там написано -
"на 7.54 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent".
У вас на графике, видимо не июльский фьючерс ICE.
Кроме того, на D1 и H4 этого не видно как было в 7:54 сегодня по Москве, а на М1 - видно.

Что до "желтой прессы" ... наберите заглавие поста в гугле, и там -

  • Агентство Экономической Информации Прайм,
  • УкрИнформ,
  • finance.rambler
  • finversia,
  • МФД-ИнфоЦентр.

Я думаю, их в течение дня будет больше.
Может, и мы там появимся ..
И кто там первый это запостил - уже трудно узнать.

всё возможно -- только вопрос в ценности такого новостного ресурса.

любой инструмент в течение дня совершает колебания вверх/вниз -- исходя из колебаний на М1, "новости" с заголовками "инструмент дешевеет", "инструмент дорожает" можно публиковать десятками ежедневно -- не так?

 

Нефть падает на новостях о том, что заканчиваются все резервы для ее хранения.

В Индии объявили, что так как наземные емкости и танкеры заполнены, то нефть будут заливать даже в суда для транспортировки воды и технологических жидкостей

 
Andrey F. Zelinsky:

всё возможно -- только вопрос в ценности такого новостного ресурса.

любой инструмент в течение дня совершает колебания вверх/вниз -- исходя из колебаний на М1, "новости" с заголовками "инструмент дешевеет", "инструмент дорожает" можно публиковать десятками ежедневно -- не так?

Недостаток действительно очень ценных финансовых долгоиграющих новостей (чтобы несколько таких в день) - это общая тенденция в рус части финансовых новостей.
Но тут есть и плюс - если новость в топе гугла, и если ее перепостили киты финансового/новостного рынка (даже не меняя названия), и если и мы (форум) там скоро будем в поиске гугла среди них - уже плюс.

Эту новость надо было постить на часа 2 или 3 раньше ..

Экономический календарь - публикация новостей и отчетов в реальном времени, расписание предстоящих событий мировой экономики
Экономический календарь - публикация новостей и отчетов в реальном времени, расписание предстоящих событий мировой экономики
  • www.mql5.com
Экономический календарь содержит наиболее важные экономические индикаторы и события от министерств и агентств различных стран. Календарь полезен трейдерам на рынке форекс, рынке акций и других финансовых рынках.
 
Как уже говорил ранее, пока все это шумы спекулятивной торговли. Она так и будет болтаться... Пока не пойдет устойчивое восстановление производств по миру. На сиюминутные колебания можно даже не смотреть.
 
Sergey Golubev:

Нефть дешевеет на данных API о запасах в США

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются, инвесторы оценивают статистику Американского института нефти (API), свидетельствую данные торгов.



По состоянию на 7.54 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,19%, до 30,91 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,33%, до 24,49 доллара за баррель.

источник..

Англоязычные новостные агентства пишут, что нефть (не только цена июльских фьючерсов на Brent ICE) падает на этой новости:

2020-05-06 13:15 GMT | [USD - ADP United States Nonfarm Employment Change]

  • предыдущее значение: -149 тыс
  • прогноз: 167 тыс
  • актуальные данные: -20236 

И еще пишут (например, тут), что отчет по рабочим местам в пятницу (изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе) будет одним из худших за всю историю. Наверное, нефть в это время тоже будет падать (во внутридневной ситуации как сейчас, или это будет начало падения, которое будет продолжаться и дальше - увидим).

 
Sergey Golubev:

Англоязычные новостные агентства пишут, что нефть (не только цена июльских фьючерсов на Brent ICE) падает на этой новости:

2020-05-06 13:15 GMT | [USD - ADP United States Nonfarm Employment Change]

  • предыдущее значение: -149 тыс
  • прогноз: 167 тыс
  • актуальные данные: -20236 

И еще пишут (например, тут), что отчет по рабочим местам в пятницу (изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе) будет одним из худших за всю историю. Наверное, нефть в это время тоже будет падать (во внутридневной ситуации как сейчас, или это будет начало падения, которое будет продолжаться и дальше - увидим).

Да, дешевеет но еще не пробила лов вчерашнего дня!


 
Yuriy Zaytsev:

Да, дешевеет но еще не пробила лов вчерашнего дня!


Юра, если смотреть на М1 -- то о таких категориях нет необходимости задумываться.

мало того, если смотреть на Д1, то новость может не получиться.

насколько я понял из пояснений Сергея -- важна новость.

 
Andrey F. Zelinsky:

Юра, если смотреть на М1 -- то о таких категориях нет необходимости задумываться.

мало того, если смотреть на Д1, то новость может не получиться.

насколько я понял из пояснений Сергея -- важна новость.

Да , видимо.
12
Новый комментарий