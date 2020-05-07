Нефть дешевеет на данных API о запасах в США
Там написано -
"на 7.54 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent".
У вас на графике, видимо не июльский фьючерс ICE.
Кроме того, на D1 и H4 этого не видно как было в 7:54 сегодня по Москве, а на М1 - видно.
Что до "желтой прессы" ... наберите заглавие поста в гугле, и там -
- Агентство Экономической Информации Прайм,
- УкрИнформ,
- finance.rambler
- finversia,
- МФД-ИнфоЦентр.
Я думаю, их в течение дня будет больше.
Может, и мы там появимся ..
И кто там первый это запостил - уже трудно узнать.
Там написано -
"на 7.54 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent".
У вас на графике, видимо не июльский фьючерс ICE.
Кроме того, на D1 и H4 этого не видно как было в 7:54 сегодня по Москве, а на М1 - видно.
Что до "желтой прессы" ... наберите заглавие поста в гугле, и там -
- Агентство Экономической Информации Прайм,
- УкрИнформ,
- finance.rambler
- finversia,
- МФД-ИнфоЦентр.
Я думаю, их в течение дня будет больше.
Может, и мы там появимся ..
И кто там первый это запостил - уже трудно узнать.
всё возможно -- только вопрос в ценности такого новостного ресурса.
любой инструмент в течение дня совершает колебания вверх/вниз -- исходя из колебаний на М1, "новости" с заголовками "инструмент дешевеет", "инструмент дорожает" можно публиковать десятками ежедневно -- не так?
Нефть падает на новостях о том, что заканчиваются все резервы для ее хранения.
В Индии объявили, что так как наземные емкости и танкеры заполнены, то нефть будут заливать даже в суда для транспортировки воды и технологических жидкостей
всё возможно -- только вопрос в ценности такого новостного ресурса.
любой инструмент в течение дня совершает колебания вверх/вниз -- исходя из колебаний на М1, "новости" с заголовками "инструмент дешевеет", "инструмент дорожает" можно публиковать десятками ежедневно -- не так?
Недостаток действительно очень ценных финансовых долгоиграющих новостей (чтобы несколько таких в день) - это общая тенденция в рус части финансовых
новостей.
Но тут есть и плюс - если новость в топе гугла, и если ее перепостили киты финансового/новостного рынка (даже не меняя названия), и если и мы (форум) там скоро будем в поиске гугла среди них - уже плюс.
Эту новость надо было постить на часа 2 или 3 раньше ..
- www.mql5.com
Нефть дешевеет на данных API о запасах в США
Мировые цены на нефть в среду утром снижаются, инвесторы оценивают статистику Американского института нефти (API), свидетельствую данные торгов.
По состоянию на 7.54 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,19%, до 30,91 доллара за
баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,33%, до 24,49 доллара за баррель.
Англоязычные новостные агентства пишут, что
нефть (не только цена июльских фьючерсов на Brent ICE) падает на этой новости:
2020-05-06 13:15 GMT | [USD - ADP United States Nonfarm Employment Change]
- предыдущее значение: -149 тыс
- прогноз: 167 тыс
- актуальные данные: -20236
И еще пишут (например, тут), что отчет по рабочим местам
в пятницу (изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе)
будет одним из худших за всю историю. Наверное, нефть в это время тоже будет падать (во внутридневной ситуации как сейчас, или это будет
начало падения, которое будет продолжаться и дальше - увидим).
Англоязычные новостные агентства пишут, что
нефть (не только цена июльских фьючерсов на Brent ICE) падает на этой новости:
2020-05-06 13:15 GMT | [USD - ADP United States Nonfarm Employment Change]
- предыдущее значение: -149 тыс
- прогноз: 167 тыс
- актуальные данные: -20236
И еще пишут (например, тут), что отчет по рабочим местам в пятницу (изменение
числа занятых в несельскохозяйственном секторе) будет одним из худших за всю историю. Наверное, нефть в это время тоже будет
падать (во внутридневной ситуации как сейчас, или это будет начало падения, которое будет продолжаться и дальше - увидим).
Да, дешевеет но еще не пробила лов вчерашнего дня!
Да, дешевеет но еще не пробила лов вчерашнего дня!
Юра, если смотреть на М1 -- то о таких категориях нет необходимости задумываться.
мало того, если смотреть на Д1, то новость может не получиться.
насколько я понял из пояснений Сергея -- важна новость.
Юра, если смотреть на М1 -- то о таких категориях нет необходимости задумываться.
мало того, если смотреть на Д1, то новость может не получиться.
насколько я понял из пояснений Сергея -- важна новость.
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Нефть дешевеет на данных API о запасах в США
Мировые цены на нефть в среду утром снижаются, инвесторы оценивают статистику Американского института нефти (API), свидетельствую данные торгов.
По состоянию на 7.54 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,19%, до 30,91 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,33%, до 24,49 доллара за баррель.
источник..