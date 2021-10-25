Сегодняшнее обновление МТ5 с багом? - страница 5
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Это бета 3082?
Да.
В 3082 новое забавное сообщение в журнале:
2021.10.18 23:21:58.933 MQL5.chats chats file deserialization failed
2021.10.18 23:21:58.933 MQL5.chats chats file deserialization failed
2021.10.18 23:21:58.933 MQL5.chats chats file deserialization failed
И таких штук 40 сообщений.
Да.
Привет,
Проблема визуального тестирования все еще сохраняется в бета-версии сборки 3082.
Большое спасибо за сообщение!
Со следующих билдов кастомные символы слетать не будут.
Только что терминал обновился до версии 3091 - эксперты не слетают. Проблема, похоже, решена.
Если сегодня/завтра что-то всплывет по тестеру - сообщу.
--- Added 2021.24.10 18:30 ----------
Ни по визуальному тестированию, ни по оптимизации замечаний нет.
Как обновился темринал до 3091 то сатл медленнее работать, визуально стало видно, например равноудаленный канал канал цепляешь к графике, то на секунду, другую зависает, в прошлой версии мгновенно на график канал ложился, а счас с зависанием
Была похожая задержка, долго не мог понять причину, потом выяснилось почему:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления
A100, 2021.04.22 09:43
Раньше думал, что у меня планшет тормозит
пока не выяснилось, что это MetaTrader начинает весомо тормозить уже при 1400 объектов OBJ_EVENT (Событие Календаря), которые могут при этом на видимой части графика не отображаться вовсепоэтому простым ограничением думаю тут не обойтись - нужно решать вопрос с производительностью MetaTrader
Как обновился темринал до 3091 то сатл медленнее работать, визуально стало видно, например равноудаленный канал канал цепляешь к графике, то на секунду, другую зависает, в прошлой версии мгновенно на график канал ложился, а счас с зависанием
У меня простейший индикатор с 1 ChartGetInteger и 3 TerminalInfoInteger в таймере 250 мс начал кушать 10% процессора:
У меня простейший индикатор с 1 ChartGetInteger и 3 TerminalInfoInteger в таймере 250 мс начал кушать 10% процессора:
В таких случаях обшиваю вызов в _B(xxx) макрос из Benchmark.mqh. Сразу показывает, где тормоза.
MEMORY_USED, вроде, кушает прилично.