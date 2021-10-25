Сегодняшнее обновление МТ5 с багом? - страница 5

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Alain Verleyen #:
Это бета 3082?

Да.

 

В 3082 новое забавное сообщение в журнале:

2021.10.18 23:21:58.933    MQL5.chats    chats file deserialization failed
2021.10.18 23:21:58.933    MQL5.chats    chats file deserialization failed
2021.10.18 23:21:58.933    MQL5.chats    chats file deserialization failed

И таких штук 40 сообщений.

 
MetaQuotes #:

Да.

Привет,
Проблема визуального тестирования все еще сохраняется в бета-версии сборки 3082.


 
Anton #:

Большое спасибо за сообщение!

Со следующих билдов кастомные символы слетать не будут.

Спасибо! Прошу вас так же устранить недоработку из-за которой при копировании данных через функционал формулы значения real_volume в данные кастомарного смимвола автоматически не копируются (при том что tick_volume копируются) - это и работу с символами упростит, и сделает любое восстановление гораздо более оперативным.
 

Только что терминал обновился до версии 3091 - эксперты не слетают. Проблема, похоже, решена.
Если сегодня/завтра что-то всплывет по тестеру -  сообщу.

--- Added 2021.24.10  18:30 ----------
Ни по визуальному тестированию, ни по оптимизации замечаний нет.

 
Как обновился темринал до 3091 то сатл медленнее работать, визуально стало видно, например равноудаленный канал канал цепляешь к графике, то на секунду, другую зависает, в прошлой версии мгновенно на график канал ложился, а счас с зависанием
 
Sergey Lazarenko #:
Как обновился темринал до 3091 то сатл медленнее работать, визуально стало видно, например равноудаленный канал канал цепляешь к графике, то на секунду, другую зависает, в прошлой версии мгновенно на график канал ложился, а счас с зависанием

Была похожая задержка, долго не мог понять причину, потом выяснилось почему:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления

A100, 2021.04.22 09:43

Раньше думал, что у меня планшет тормозит

пока не выяснилось, что это MetaTrader начинает весомо тормозить уже при 1400 объектов OBJ_EVENT (Событие Календаря), которые могут при этом на видимой части графика не отображаться вовсе

поэтому простым ограничением думаю тут не обойтись - нужно решать вопрос с производительностью MetaTrader
 
Sergey Lazarenko #:
Как обновился темринал до 3091 то сатл медленнее работать, визуально стало видно, например равноудаленный канал канал цепляешь к графике, то на секунду, другую зависает, в прошлой версии мгновенно на график канал ложился, а счас с зависанием

У меня простейший индикатор с 1 ChartGetInteger и 3 TerminalInfoInteger в таймере 250 мс начал кушать 10% процессора:


 
Andrey Khatimlianskii #:

У меня простейший индикатор с 1 ChartGetInteger и 3 TerminalInfoInteger в таймере 250 мс начал кушать 10% процессора:

В таких случаях обшиваю вызов в _B(xxx) макрос из Benchmark.mqh. Сразу показывает, где тормоза.

MEMORY_USED, вроде, кушает прилично.

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