Раздел финансовых новостей открыт!
MetaQuotes:
Такие новости можно перепечатать на Форуме в отдельной теме, при этом в конце нужно указать ссылку на источник. Мы уважаем авторские права.
Необходимо оформлять такие новости именно текстом (картинки также приветствуются!), а не просто ссылкой на оригинал, чтобы каждый участник сообщества смог получить информацию прямо здесь, не покидая форум.
Новый раздел призван расширить кругозор и тематику нашего форума, привлечь новых трейдеров, дать новые направления в торговле.
Желаем полезного обмена мнениями и полезного обсуждения в новом разделе!
Замечательно. Рад такому новшеству.
Что-то мне кажется ошибочным, решение создать такой раздел. Обсуждение любой финансовой новости с лёгкостью может перерасти в обсуждение политики, что запрещено администрацией форума.
Плюс к этому в раздел попадают темы не имеющие отношения к экономике
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал сына X Æ A-12
Sergey Golubev, 2020.05.07 07:51
Подруга Илона Маска объяснила, почему они назвали сына X Æ A-12
Илон Маск и певица Граймс назвали новорожденного сына X Æ A-12. По словам Граймс, в имени ребенка зашифровано название их любимого самолета-разведчика, математической переменной и искусственного интеллекта.
- X — это математическая переменная, неизвестное число;
- Æ — «эльфийское» написание сочетания букв Ai. По словам Граймс, это означает любовь и/или искусственный интеллект (Artificial Intelligence);
- A-12 — модель предшественника самолета-разведчика Lockheed SR-71, любимого воздушного судна Граймс и Маска. «Никакого оружия, никакой защиты, только скорость. Хорош в битве, но безвредный», - пояснила Граймс;
- Кроме того, A — первая буква песни Archangel, любимой песни Граймс (она не уточнила исполнителя).
Маск подтвердил интерпретацию Граймс, но уточнил модель самолета: певица написала ошибочно SR-17 вместо SR-71. «Я восстанавливаюсь после операции и еле жива, так что да простятся мои опечатки. Но, черт возьми, это должно было быть проникновенно», — ответила ему Граймс. Как правильно произносить имя ребенка ни его мать, ни отец не уточнили.
Илон Маск занимает должность гендиректора в Tesla и SpaceX. Forbes при составлении рейтинга богатейших людей мира оценил его состояние в $24,6 млрд, это 31-е место в списке.
Любая Новость ВСЕГДА может трактоваться по-разному, субъективно, с учетом дополнительной информации, известной комментатору...
Фундаментальный анализ ( ФА ), точно так же, может быть представлен РАЗНОПЛАНОВО...
В противовес ФА, технический анализ ( ТА ) всегда учитывает все новости : " ЦЕНА УЧИТЫВАЕТ ВСЕ!... "
АНАЛИТИКУ , конечно, новости и ФА важны, так как они пытаются УГАДАТЬ БУДУЩЕЕ движение цены...
Для Трейдера - информация по новостям и ФА сильно напрягает и приводит к ошибочным решениям, чем просто один ТА...
Каждый Трейдер - кузнец СВОЕГО счастья!
Любая Новость ВСЕГДА может трактоваться по-разному, субъективно, с учетом дополнительной информации, известной комментатору...
Фундаментальный анализ ( ФА ), точно так же, может быть представлен РАЗНОПЛАНОВО...
В противовес ФА, технический анализ ( ТА ) всегда учитывает все новости : " ЦЕНА УЧИТЫВАЕТ ВСЕ!... "
АНАЛИТИКУ , конечно, новости и ФА важны, так как они пытаются УГАДАТЬ БУДУЩЕЕ движение цены...
Для Трейдера - информация по новостям и ФА сильно напрягает и приводит к ошибочным решениям, чем просто один ТА...
Каждый Трейдер - кузнец СВОЕГО счастья!
Показания любого индикатора или осциллятора ВСЕГДА можно трактовать по-разному, субъективно, с учетом дополнительной информации, известной аналитику или трейдеру...
Я уж не говорю о шаманских методах ТА, типа ганна, волновиков, адептов графических моделей и образов
Показания любого индикатора или осциллятора ВСЕГДА можно трактовать по-разному, субъективно, с учетом дополнительной информации, известной аналитику или трейдеру...
Я уж не говорю о шаманских методах ТА, типа ганна, волновиков, адептов графических моделей и образов
Да, Вы правы! Для того, чтобы оценивать ТЕКУЩЕЕ состояние рынка, нужно знать как пользоваться индикаторами...
Если Вы хотите стать экстрасенсом и предсказывать БУДУЩЕЕ, то ФА Вам может помочь..., хотя вряд ли...
Да, Вы правы! Для того, чтобы оценивать ТЕКУЩЕЕ состояние рынка, нужно знать как пользоваться индикаторами...
Если Вы хотите стать экстрасенсом и предсказывать БУДУЩЕЕ, то ФА Вам может помочь..., хотя вряд ли...
Текущее состояние рынка - это ВСЕГДА цена. И все. Одна цена на эту секунду.
Как только кто-то начинает рассуждать в терминах "растущий рынок", "понижающаяся тенденция", "перекупленность или перепроданность" и пр - это ВСЕГДА прогноз.
Так что ТА и ФА стоят друг друга
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Большинство трейдеров используют в своей торговле технический анализ, потому что его можно применять одинаковым образом к любым ценовым графикам. Но такой подход будет неполным, если не учитывать и фундаментальные факторы. Часто на цену влияют новости и отчеты, публикуемые в СМИ.
Мы решили создать новостной раздел, в котором будут публиковаться финансовые новости из следующих категорий:
Такие новости можно перепечатать на Форуме в отдельной теме, при этом в конце нужно указать ссылку на источник. Мы уважаем авторские права.
Необходимо оформлять такие новости именно текстом (картинки также приветствуются!), а не просто ссылкой на оригинал, чтобы каждый участник сообщества смог получить информацию прямо здесь, не покидая форум.
Новый раздел призван расширить кругозор и тематику нашего форума, привлечь новых трейдеров, дать новые направления в торговле.
Желаем полезного обмена мнениями и полезного обсуждения в новом разделе!