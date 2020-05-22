Раздел финансовых новостей открыт!

Новый комментарий
 

Большинство трейдеров используют в своей торговле технический анализ, потому что его можно применять одинаковым образом к любым ценовым графикам. Но такой подход будет неполным, если не учитывать и фундаментальные факторы. Часто на цену влияют новости и отчеты, публикуемые в СМИ.

Мы решили создать новостной раздел, в котором будут публиковаться финансовые новости из следующих категорий:

  • новости финансовых регуляторов;
  • новости экономик мира, оказывающие влияние на финансовые рынки;
  • новости по рынку облигаций, акций и других ценных бумаг;
  • новости с любых бирж, кроме криптовалют;
  • новости из мира банков и хедж-фондов;
  • новости, влияющие на курсы валют;
  • новости трейдинга — новые технологии, платформы и прочее.

Такие новости  можно перепечатать на Форуме в отдельной теме, при этом в конце нужно указать ссылку на источник. Мы уважаем авторские права.

Необходимо оформлять такие новости именно текстом (картинки также приветствуются!), а не просто ссылкой на оригинал, чтобы каждый участник сообщества смог получить информацию прямо здесь, не покидая форум.

Важно! Новости брокеров и брокерские аналитические обзоры запрещены.

Новый раздел призван расширить кругозор и тематику нашего форума, привлечь новых трейдеров, дать новые направления в торговле.

Желаем полезного обмена мнениями и полезного обсуждения в новом разделе!

Форум трейдеров - MQL5.community: Финансовые новости по рынкам
Форум трейдеров - MQL5.community: Финансовые новости по рынкам
  • www.mql5.com
Финансовые новости по рынкам - свежая информация о мировом финансовом рынке, рынке ценных бумаг, валютных и фондовых рынках
 

MetaQuotes:

Такие новости  можно перепечатать на Форуме в отдельной теме, при этом в конце нужно указать ссылку на источник. Мы уважаем авторские права.

Необходимо оформлять такие новости именно текстом (картинки также приветствуются!), а не просто ссылкой на оригинал, чтобы каждый участник сообщества смог получить информацию прямо здесь, не покидая форум.

Важно! Новости брокеров и брокерские аналитические обзоры запрещены.

Новый раздел призван расширить кругозор и тематику нашего форума, привлечь новых трейдеров, дать новые направления в торговле.

Желаем полезного обмена мнениями и полезного обсуждения в новом разделе!

Замечательно. Рад такому новшеству.

 

добавьте, пожалуйста, ссылку в эту строку на главной странице:

 
Странно, что раздел не открыли раньше. ФА всегда был и будет актуален.
 

Что-то мне кажется ошибочным, решение создать такой раздел. Обсуждение любой финансовой новости с лёгкостью может перерасти в обсуждение политики, что запрещено администрацией форума.

Плюс к этому в раздел попадают темы не имеющие отношения к экономике

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал сына X Æ A-12

Sergey Golubev, 2020.05.07 07:51

Подруга Илона Маска объяснила, почему они назвали сына X Æ A-12

Илон Маск и певица Граймс назвали новорожденного сына X Æ A-12. По словам Граймс, в имени ребенка зашифровано название их любимого самолета-разведчика, математической переменной и искусственного интеллекта.


  • X — это математическая переменная, неизвестное число;
  • Æ — «эльфийское» написание сочетания букв Ai. По словам Граймс, это означает любовь и/или искусственный интеллект (Artificial Intelligence);
  • A-12 — модель предшественника самолета-разведчика Lockheed SR-71, любимого воздушного судна Граймс и Маска. «Никакого оружия, никакой защиты, только скорость. Хорош в битве, но безвредный», - пояснила Граймс;
  • Кроме того, A — первая буква песни Archangel, любимой песни Граймс (она не уточнила исполнителя).

Маск подтвердил интерпретацию Граймс, но уточнил модель самолета: певица написала ошибочно SR-17 вместо SR-71. «Я восстанавливаюсь после операции и еле жива, так что да простятся мои опечатки. Но, черт возьми, это должно было быть проникновенно», — ответила ему Граймс. Как правильно произносить имя ребенка ни его мать, ни отец не уточнили.

Илон Маск занимает должность гендиректора в Tesla и SpaceX. Forbes при составлении рейтинга богатейших людей мира оценил его состояние в $24,6 млрд, это 31-е место в списке.

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Отличный раздел и своевременно появился
 
Мне тоже нравится.
 

Любая Новость ВСЕГДА может трактоваться по-разному, субъективно, с учетом дополнительной информации, известной комментатору...

Фундаментальный анализ ( ФА ), точно так же,  может быть представлен РАЗНОПЛАНОВО...


В противовес ФА, технический анализ ( ТА ) всегда учитывает все новости :  " ЦЕНА УЧИТЫВАЕТ ВСЕ!... "

АНАЛИТИКУ , конечно, новости и ФА важны, так как они пытаются УГАДАТЬ  БУДУЩЕЕ движение цены...

Для Трейдера - информация по новостям и ФА сильно напрягает и приводит к ошибочным решениям, чем просто один ТА...


Каждый Трейдер - кузнец СВОЕГО счастья!

 
Serqey Nikitin:

Любая Новость ВСЕГДА может трактоваться по-разному, субъективно, с учетом дополнительной информации, известной комментатору...

Фундаментальный анализ ( ФА ), точно так же,  может быть представлен РАЗНОПЛАНОВО...


В противовес ФА, технический анализ ( ТА ) всегда учитывает все новости :  " ЦЕНА УЧИТЫВАЕТ ВСЕ!... "

АНАЛИТИКУ , конечно, новости и ФА важны, так как они пытаются УГАДАТЬ  БУДУЩЕЕ движение цены...

Для Трейдера - информация по новостям и ФА сильно напрягает и приводит к ошибочным решениям, чем просто один ТА...


Каждый Трейдер - кузнец СВОЕГО счастья!

Показания любого индикатора или осциллятора ВСЕГДА можно трактовать по-разному, субъективно, с учетом дополнительной информации, известной аналитику или трейдеру...

Я уж не говорю о шаманских методах ТА, типа ганна, волновиков, адептов графических моделей и образов

 
Дмитрий:

Показания любого индикатора или осциллятора ВСЕГДА можно трактовать по-разному, субъективно, с учетом дополнительной информации, известной аналитику или трейдеру...

Я уж не говорю о шаманских методах ТА, типа ганна, волновиков, адептов графических моделей и образов

Да, Вы правы!  Для того, чтобы оценивать ТЕКУЩЕЕ состояние рынка, нужно знать как пользоваться индикаторами...

Если Вы хотите стать экстрасенсом и предсказывать БУДУЩЕЕ, то ФА Вам может помочь..., хотя вряд ли...

 
Serqey Nikitin:

Да, Вы правы!  Для того, чтобы оценивать ТЕКУЩЕЕ состояние рынка, нужно знать как пользоваться индикаторами...

Если Вы хотите стать экстрасенсом и предсказывать БУДУЩЕЕ, то ФА Вам может помочь..., хотя вряд ли...

Текущее состояние рынка - это ВСЕГДА цена. И все. Одна цена на эту секунду.

Как только кто-то начинает рассуждать в терминах "растущий рынок", "понижающаяся тенденция", "перекупленность или перепроданность" и пр - это ВСЕГДА прогноз.

Так что ТА и ФА стоят друг друга

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