Какой таймфрейм, по вашему мнению, лучший для анализа и трейдинга в настоящее время?

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  • 6% (5)
  • 17% (14)
  • 6% (5)
  • 22% (18)
  • 4% (3)
  • 0% (0)
  • 7% (6)
  • 0% (0)
  • 2% (2)
  • 12% (10)
  • 11% (9)
  • 11% (9)
Всего проголосовало: 81
 

Пришлось изменить возможность голосовать за многие ТФ.

Опрос до конца этого года, что бы набрать статистику.

 

Сам выбираю 15 минут. Но это только моё мнение.

На выпады неадекватов не намерен отвечать.

Интересует только статистика.

 
Uladzimir Izerski #:

Сам выбираю 15 минут. Но это только моё мнение.

На выпады неадекватов не намерен отвечать.

Интересует только статистика.

Изерский, помнишь про стадион?)

я пока пошел очень хорошую фантастику смотреть.
 

Лучший таймфрейм это М15 (в крайнем случае М5).

Во-первых внутри дня, тф меньше - заметно влияние спреда, тф больше - нет гибкости.

На тф H4 и D1 можно смотреть старший тренд.

Внутри дня легче торговать благодаря сессиям и новостям. Изучите поведение цены в сессиях и на стыке, многое поймёте.

Ещё есть особенности ПН и ПТ, но не сразу очевидно, как это использовать.

 

В чем лучше измерять расстояние?
В метрах, дюймах, аршинах, милях или футах?

Расстоянию абсолютно пофиг, в чем его измеряют.

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Possibilities of Canvas.

Nikolai Semko, 2019.09.19 01:51

Do not judge strictly. Only the first drafts of a dynamic timeframe.

For the best work, you need to set the number of max bars in the chart - Unlimited!



 
Nikolai Semko #:

Расстоянию абсолютно пофиг, в чем его измеряют.

Не пофиг тому, кто измеряет. Об этом речь.

 
Ihor Herasko #:

Не пофиг тому, кто измеряет. Об этом речь.

тогда в 37.452784125 минутах 

[Удален]  
Вот, Николай опять своей суперкартинкой размазал дискретность по непрерывности. Ну что ты будешь делать, как отвечать то?
 
Aleksei Stepanenko #:
Вот, Николай опять своей суперкартинкой размазал дискретность по непрерывности. Ну что ты будешь делать, как отвечать то?

:))
В каждый момент времени должен быть свой ТФ для любой стратегии. 
Для определения нужного текущего ТФ существует такой механизм, как распознание образов (например параболических каналов).

Для распознания образов масштаб должен быть динамический. Ибо у каждого образа свой масштаб. 
Поэтому конечно же вопрос абсурден.

 
Вот вам циклическая киношечка, чтобы задумались над смыслом жизни. :))
Макс. баров в окне лучше поставить на Unlimited
Грузит только минутные бары, поэтому от ТФ не зависит
Файлы:
DynamicTF.mq5  9 kb
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