Какой таймфрейм, по вашему мнению, лучший для анализа и трейдинга в настоящее время?
- На каком таймфрейме Вы торгуете?
- На каком таймфрейме вы торгуете?
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Пришлось изменить возможность голосовать за многие ТФ.
Опрос до конца этого года, что бы набрать статистику.
Сам выбираю 15 минут. Но это только моё мнение.
На выпады неадекватов не намерен отвечать.
Интересует только статистика.
Лучший таймфрейм это М15 (в крайнем случае М5).
Во-первых внутри дня, тф меньше - заметно влияние спреда, тф больше - нет гибкости.
На тф H4 и D1 можно смотреть старший тренд.
Внутри дня легче торговать благодаря сессиям и новостям. Изучите поведение цены в сессиях и на стыке, многое поймёте.
Ещё есть особенности ПН и ПТ, но не сразу очевидно, как это использовать.
В чем лучше измерять расстояние?
В метрах, дюймах, аршинах, милях или футах?
Расстоянию абсолютно пофиг, в чем его измеряют.
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Nikolai Semko, 2019.09.19 01:51
Do not judge strictly. Only the first drafts of a dynamic timeframe.
For the best work, you need to set the number of max bars in the chart - Unlimited!
Вот, Николай опять своей суперкартинкой размазал дискретность по непрерывности. Ну что ты будешь делать, как отвечать то?
:))
В каждый момент времени должен быть свой ТФ для любой стратегии.
Для определения нужного текущего ТФ существует такой механизм, как распознание образов (например параболических каналов).
Для распознания образов масштаб должен быть динамический. Ибо у каждого образа свой масштаб.
Поэтому конечно же вопрос абсурден.
Макс. баров в окне лучше поставить на Unlimited
Грузит только минутные бары, поэтому от ТФ не зависит
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