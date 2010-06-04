По поводу акций МОДЕРАТОРАМ
И еще такой вопрос. У меня нет открытых позиций. кроме депозита у меня нет баксов, тогда почему в таблице пишет, что обьем равен 500К? Это не соответствует действительности.
Посмотрите справку терминала в разделе Активы
Раздел Активы предназначен для отборажения экспозиции (Exposure) ваших средств, которая показывает риск ваших активов в разрезе валют. Отображение делается с учетом плеча (у Вас на счету $5000 с плечом 1:100, это дает 5000*100=500 000) и указанием курса. Так как открытых позиций нет, а средства выражены только в валюте депозита, то курс 1:1.
Смотрите также определение Accounting Exposure , первое что я нашел в интернете.
А поводу котировок акций. Они когда появятся?
Техническая возможность для этого уже есть, поищите брокера с MetaTrader 5, кто-то уже наверняка предоставляет такую информацию.
Можно узнать список брокеров тестирующих МТ5?
Наверное все же нельзя)
При открытии графика акции. Происходит ожидание обновления.
Хотелось бы посмотреть на ее график.
