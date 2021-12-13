Цена, Нефть BRENT (BRENT), (WTI) - страница 9
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От куда такая уверенность что на столько обновят максимум? тем более на кривых котировках
разве Вы всерьёз - верите прогнозам?
я например ещё хочу допродать чуть по выше и к цели 72.56
И судя по вашему графику -это демо счет и вы не торгуете
разве изначально было непонятно что нефтью наверное ни кто не торгует на форексе
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думаю на этот ресурс заходят не для прогнозов а для поиска стратегий. прогнозы реальные больших денег стоит и не на этом ресурсе
вот вам сделка на форекс
КРАСИВО!
Вот с мск биржи - спред 0,01
маржу видел на мск?
Ребят думаете к выходным попробуют затащить на 76 60 ? Или пониже все таки ,75 00 мощный уровень . Просто это 2 бакса, многовато кажется.
В данный момент торгуется
Будет бензин == будет движение
Ждем, как всегда Америку )
Похоже что полетим вниз
Коллеги - ну так то нормально улетели вверха(хотя конечно не факт, что не отскочим в пн...:-))
Коллеги - ну так то нормально улетели вверха(хотя конечно не факт, что не отскочим в пн..
Будет тп жди в верх , но главное не проморгать ))