Цена, Нефть BRENT (BRENT), (WTI) - страница 9

Новый комментарий
[Удален]  
Ivan Kovalenko:

От куда такая уверенность что на столько обновят максимум? тем более на кривых котировках

разве Вы всерьёз - верите прогнозам?

я например ещё хочу допродать чуть по выше и к цели 72.56

BRENTH1 888

[Удален]  
Ivan Kovalenko:
И судя по вашему графику -это демо счет и вы не торгуете

разве изначально было непонятно что нефтью наверное ни кто не торгует на форексе 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

думаю на этот ресурс заходят не для прогнозов а для поиска стратегий. прогнозы реальные больших денег стоит и не на этом ресурсе

 
Ivan Kovalenko:

вот вам сделка на форекс

 

КРАСИВО!

Вот с мск биржи - спред 0,01

нефть

 
Ivan Kovalenko:

маржу видел на мск?

нет еще только зашел. Позже с МТ5 дам инфу, пока не поставил.
 

Ребят думаете к выходным попробуют затащить на 76 60 ?  Или пониже все таки ,75 00 мощный уровень . Просто это 2 бакса, многовато  кажется.

В данный момент торгуется                                     

 
Ivan Kovalenko:

Будет бензин == будет движение

Ждем, как всегда Америку )

 
Пока, четкого сигнала на продажу не вижу
 
Ivan Kovalenko:

Похоже что полетим вниз

Я уже неделю в шортах сижу ))
 

Коллеги - ну так то нормально улетели вверха(хотя конечно не факт, что не отскочим в пн...:-))


 
Roman Shiredchenko:

Коллеги - ну так то нормально улетели вверха(хотя конечно не факт, что не отскочим в пн..


Будет тп  жди в верх , но главное не проморгать ))

1234567891011121314151617
Новый комментарий