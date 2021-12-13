Цена, Нефть BRENT (BRENT), (WTI) - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
по вашему совету - нашёл индикатор https://www.mql5.com/ru/code/24396
- он тоже показывает - что цена хочет отскочить к 72.78
по вашему совету - нашёл индикатор https://www.mql5.com/ru/code/24396
- он тоже показывает - что цена хочет отскочить к 72.78
С какой целью VWAP дневной и недельный на H4 ??? С месячным обнулением вообще зачем? И почему считаешь что должно вернуться к месячному под экспирацию?
вроде без разницы H4 или H1 или вообще м1
вроде без разницы H4 или H1 или вообще м1
Тебя где то наеб***
интерфейс советника (или шаблон) красиво+удобно сделан..
прям-таки зачётно, даже не сразу понял что это всё-таки видимо MT, или от него только значок в верхнем-правом углу ?
Тебя где то наеб***
покажет время - но сейчас она будет целиться к 73.81 уже пощупала, следующую цену 72.56 пощупает чу-чуть попозже
интерфейс советника (или шаблон) красиво+удобно сделан..
прям-таки зачётно, даже не сразу понял что это всё-таки видимо MT, или от него только значок в верхнем-правом углу ?
покажет время - но сейчас она будет целиться к 73.81 уже пощупала, следующую цену 72.56 пощупает чу-чуть попозже
коллеги - нефтяныч попер - шутки шутками в пн с гэпами ап будем неделю стартовать!!!Да и пятница ИМХО в вверха будет!!!