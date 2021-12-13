Цена, Нефть BRENT (BRENT), (WTI) - страница 7

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SanAlex:

по вашему совету - нашёл индикатор https://www.mql5.com/ru/code/24396

- он тоже показывает - что цена хочет отскочить к 72.78


VWAP средневзвешанная цена а не ее цель
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SanAlex:

по вашему совету - нашёл индикатор https://www.mql5.com/ru/code/24396

- он тоже показывает - что цена хочет отскочить к 72.78


Еще раз внимательно сравни спот график своей кухни
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Ivan Kovalenko:
С какой целью VWAP дневной и недельный на H4 ??? С месячным обнулением вообще зачем? И почему считаешь что должно вернуться к месячному под экспирацию?

вроде без разницы H4 или H1 или вообще м1

BRENTH1 444

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SanAlex:

вроде без разницы H4 или H1 или вообще м1



Тебя где то наеб***

 
Ivan Kovalenko:

интерфейс советника (или шаблон) красиво+удобно сделан..

прям-таки зачётно, даже не сразу понял что это всё-таки видимо MT, или от него только значок в верхнем-правом углу ?

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Ivan Kovalenko:

Тебя где то наеб***

покажет время - но сейчас она будет целиться к 73.81 уже пощупала, следующую цену 72.56 пощупает чу-чуть попозже

BRENTH1 зщшщз 

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Maxim Kuznetsov:

интерфейс советника (или шаблон) красиво+удобно сделан..

прям-таки зачётно, даже не сразу понял что это всё-таки видимо MT, или от него только значок в верхнем-правом углу ?

Советник, терминал МetaTrader-5
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SanAlex:

покажет время - но сейчас она будет целиться к 73.81 уже пощупала, следующую цену 72.56 пощупает чу-чуть попозже

 

В Позу добавляться то будешь ? :)
 

коллеги - нефтяныч попер - шутки шутками в пн с гэпами ап будем неделю стартовать!!!Да и пятница ИМХО в вверха будет!!!


 
Нефть идет туда , куда скажет дядя Сэм )))
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