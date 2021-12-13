Цена, Нефть BRENT (BRENT), (WTI) - страница 17

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Глобальная текущая вероятностная картина
 

Двое на воздушном шаре заблудились, снижаются, видят аборигена. Спрашивают: "Где мы находимся?". 

Ответ: вы находитесь в гондоле воздушного шара на высоте 15 метров. 

Вот и здесь - ответ настолько же точен, насколько и бесполезен. Как я понимаю, сплайн с различным периодом и разного цвета. Красиво. 

 
Алексей Тарабанов #:

Двое на воздушном шаре заблудились, снижаются, видят аборигена. Спрашивают: "Где мы находимся?". 

Ответ: вы находитесь в гондоле воздушного шара на высоте 15 метров. 

Вот и здесь - ответ настолько же точен, насколько и бесполезен. Как я понимаю, сплайн с различным периодом и разного цвета. Красиво. 

 
Deniiis777 Fedyashin #:

Да не плоха/

 
Алексей Тарабанов #:

 Как я понимаю, сплайн с различным периодом и разного цвета. Красиво. 

Почти. Только не сплайн, простая параболическая апроксимация с расчетом СКО для формирования канала. 
Каждый новый период получается умножением предыдущего периода на коэффициен, значение которого регулируется ( в основном этот коэф лежит в пределе 1.001-1.01
Например, если стартовый период = 10, то 1000-й период = 10*1.01 999 = 207516

 
Nikolai Semko #:

Почти. Только не сплайн, простая параболическая апроксимация с расчетом СКО для формирования канала.

А если посмотреть на истории без подглядывания...

 
Всем привет , подскажите , куда на дневном завтра нефть будет двигаться,  ваши прогнозы сюда жду.
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