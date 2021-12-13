Цена, Нефть BRENT (BRENT), (WTI) - страница 17
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Двое на воздушном шаре заблудились, снижаются, видят аборигена. Спрашивают: "Где мы находимся?".
Ответ: вы находитесь в гондоле воздушного шара на высоте 15 метров.
Вот и здесь - ответ настолько же точен, насколько и бесполезен. Как я понимаю, сплайн с различным периодом и разного цвета. Красиво.
Двое на воздушном шаре заблудились, снижаются, видят аборигена. Спрашивают: "Где мы находимся?".
Ответ: вы находитесь в гондоле воздушного шара на высоте 15 метров.
Вот и здесь - ответ настолько же точен, насколько и бесполезен. Как я понимаю, сплайн с различным периодом и разного цвета. Красиво.
Да не плоха/
Как я понимаю, сплайн с различным периодом и разного цвета. Красиво.
Почти. Только не сплайн, простая параболическая апроксимация с расчетом СКО для формирования канала.
Каждый новый период получается умножением предыдущего периода на коэффициен, значение которого регулируется ( в основном этот коэф лежит в пределе 1.001-1.01
Например, если стартовый период = 10, то 1000-й период = 10*1.01 999 = 207516
Почти. Только не сплайн, простая параболическая апроксимация с расчетом СКО для формирования канала.
А если посмотреть на истории без подглядывания...