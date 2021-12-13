Цена, Нефть BRENT (BRENT), (WTI) - страница 8

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Ivan Kovalenko:
Еще раз внимательно сравни спот график своей кухни
Здравствуйте!
Что у него не так на графике?
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Account_:
Здравствуйте!
Что у него не так на графике?

А вот с фортс


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Ivan Kovalenko:
Понял, принял, осознал.
Спасибо)

 

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коллеги, у кого спред какой? без обсуждения брокеров.... 40? много - мало???


 
Roman Shiredchenko:

коллеги, у кого спред какой? без обсуждения брокеров.... 40? много - мало???

5 центов вполне нормально.

У меня 11, бывает иногда 7


 
Vitaly Muzichenko:

5 центов вполне нормально.

У меня 11, бывает иногда 7


Ночью такой 

 
Roman Shiredchenko:

коллеги, у кого спред какой? без обсуждения брокеров.... 40? много - мало???


Не на московской бирже торгует?
 
Vitaly Muzichenko:

5 центов вполне нормально.

У меня 11, бывает иногда 7


Mikhail Simakov:
Не на московской бирже торгует?

Ммммм, понятно, сенк-с.


на мск выложу позже. Здесь нет.



Ivan Kovalenko:
Всем доброго утра! :)

Доброго! :-)


ИМХО, коллеги, потолка нет - лупим в вверха!!!

ап

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BR-7.21M30 сегодня метится к 76.90

BR-7.21M30

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