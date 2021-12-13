Цена, Нефть BRENT (BRENT), (WTI) - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Еще раз внимательно сравни спот график своей кухни
Здравствуйте!
А вот с фортс
В помощь всем нам есть вот такая штука https://stocktime.ru/ .
коллеги, у кого спред какой? без обсуждения брокеров.... 40? много - мало???
коллеги, у кого спред какой? без обсуждения брокеров.... 40? много - мало???
5 центов вполне нормально.
У меня 11, бывает иногда 7
5 центов вполне нормально.
У меня 11, бывает иногда 7
Ночью такой
коллеги, у кого спред какой? без обсуждения брокеров.... 40? много - мало???
5 центов вполне нормально.
У меня 11, бывает иногда 7
Не на московской бирже торгует?
Ммммм, понятно, сенк-с.
на мск выложу позже. Здесь нет.
Всем доброго утра! :)
Доброго! :-)
ИМХО, коллеги, потолка нет - лупим в вверха!!!
BR-7.21M30 сегодня метится к 76.90