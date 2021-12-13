Цена, Нефть BRENT (BRENT), (WTI) - страница 2

Новый комментарий
 
Deniiis777 Fedyashin:

Да это понятно, )) но тут есть ребята , которые знают, куда че пойдет .

Эти ребята пока в баньке парятся. Вон как четко разворот показали на 74.4 (у меня максимум 74.34).

Ну а по всем канонам ТА уже давно коррекция просится. Сегодняшний гэп вниз вроде бы намекает на то, что коррекция началась. Хотя бы до 70.8 должно упасть. Если будет более глубокая коррекция, то и 66.8 будет достигнуто.

 
Ihor Herasko:

Эти ребята пока в баньке парятся. Вон как четко разворот показали на 74.4 (у меня максимум 74.34).

Ну а по всем канонам ТА уже давно коррекция просится. Сегодняшний гэп вниз вроде бы намекает на то, что коррекция началась. Хотя бы до 70.8 должно упасть. Если будет более глубокая коррекция, то и 66.8 будет достигнуто.

Было бы не плоха ей сходить в низ да, но смотрю график а  на нем в верх идет 

 
Deniiis777 Fedyashin:

Было бы не плоха ей сходить в низ да, но смотрю график а  на нем в верх идет 

Пока похоже на отработку гэпа вниз, несмотря на то, что он уже закрыт.

[Удален]  

до завтра - должна до топать к цели 75.29

BRENTH4 75.29

 


Sell, наверное

 
Вчера вечером не плоха так сходила нефть на пару баксов шикарно и отскок  на бакс вверх
 
Мне думается так ,что она двинется еще ниже 
 
До 71 дойдет. Если пробьет, то следующая цель 67.6
 
Ihor Herasko:
До 71 дойдет. Если пробьет, то следующая цель 67.6
Как насчёт пары доллар/рубль?
 
Mikhail Simakov:
Как насчёт пары доллар/рубль?

Здесь, как бы другая тема... Будет интересна эта пара, найду соответствующую ветку или создам.

123456789...17
Новый комментарий