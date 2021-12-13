Цена, Нефть BRENT (BRENT), (WTI) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да это понятно, )) но тут есть ребята , которые знают, куда че пойдет .
Эти ребята пока в баньке парятся. Вон как четко разворот показали на 74.4 (у меня максимум 74.34).
Ну а по всем канонам ТА уже давно коррекция просится. Сегодняшний гэп вниз вроде бы намекает на то, что коррекция началась. Хотя бы до 70.8 должно упасть. Если будет более глубокая коррекция, то и 66.8 будет достигнуто.
Эти ребята пока в баньке парятся. Вон как четко разворот показали на 74.4 (у меня максимум 74.34).
Ну а по всем канонам ТА уже давно коррекция просится. Сегодняшний гэп вниз вроде бы намекает на то, что коррекция началась. Хотя бы до 70.8 должно упасть. Если будет более глубокая коррекция, то и 66.8 будет достигнуто.
Было бы не плоха ей сходить в низ да, но смотрю график а на нем в верх идет
Было бы не плоха ей сходить в низ да, но смотрю график а на нем в верх идет
Пока похоже на отработку гэпа вниз, несмотря на то, что он уже закрыт.
до завтра - должна до топать к цели 75.29
Sell, наверное
До 71 дойдет. Если пробьет, то следующая цель 67.6
Как насчёт пары доллар/рубль?
Здесь, как бы другая тема... Будет интересна эта пара, найду соответствующую ветку или создам.