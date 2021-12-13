Цена, Нефть BRENT (BRENT), (WTI) - страница 13

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Deniiis777 Fedyashin:

Скинь свой прогноз на ближайшее время 

нацелилась на отскок к 71.92

BRENTDaily 71.92

BRENT 71.92

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ещё чу-чуть осталось на сегодня 

BRENTH1xxx

 
SanAlex:

нацелилась на отскок к 71.92

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ещё чу-чуть осталось на сегодня 


72 коснулась )) теперь наверное полет в верх  

 
мне кажется, что теперь на верх пробьет хая и дальше )) 
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написато же - sell
на самом деле это гадание на кофейной гуще
за ценой нуно идти
осилить может только робот

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Deniiis777 Fedyashin:
мне кажется, что теперь на верх пробьет хая и дальше )) 

на данный момент есть попытка верх - но рискованно пока, нужно чуток подождать. она может как туда и туда - раздеть тех и тех.

BRENTH138 x 392px 

 
SanAlex:

на данный момент есть попытка верх - но рискованно пока, нужно чуток подождать. она может как туда и туда - раздеть тех и тех.

 

Привет , приближаются выходные попробуют закрыть повыше мне так видится , при этом открыться может  телепортом , как оно уже было ни раз замечено 

 
Спартак Угланов:

написато же - sell
на самом деле это гадание на кофейной гуще
за ценой нуно идти
осилить может только робот

Да у многих  стоят торговые эксперты и прочие помощники , но главные решения принимает человек)) , иногда эмоции перевешивают  ..

 
Нефть ползет вверх и  подбирается уже к 76 баксам )) 


 

Похоже идет пробивать 80

Похоже идет пробивать 80

 
Yuriy Zaytsev:

Похоже идет пробивать 80

Ждать наверное осталось не долго судя по тому, как она забралась с 65 до 75, наверное конец этой, либо следующей недели )

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