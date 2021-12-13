Цена, Нефть BRENT (BRENT), (WTI) - страница 13
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нацелилась на отскок к 71.92
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ещё чу-чуть осталось на сегодня
нацелилась на отскок к 71.92
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ещё чу-чуть осталось на сегодня
72 коснулась )) теперь наверное полет в верх
написато же - sell
на самом деле это гадание на кофейной гуще
за ценой нуно идти
осилить может только робот
мне кажется, что теперь на верх пробьет хая и дальше ))
на данный момент есть попытка верх - но рискованно пока, нужно чуток подождать. она может как туда и туда - раздеть тех и тех.
на данный момент есть попытка верх - но рискованно пока, нужно чуток подождать. она может как туда и туда - раздеть тех и тех.
Привет , приближаются выходные попробуют закрыть повыше мне так видится , при этом открыться может телепортом , как оно уже было ни раз замечено
написато же - sell
на самом деле это гадание на кофейной гуще
за ценой нуно идти
осилить может только робот
Да у многих стоят торговые эксперты и прочие помощники , но главные решения принимает человек)) , иногда эмоции перевешивают ..
Похоже идет пробивать 80
Похоже идет пробивать 80
Ждать наверное осталось не долго судя по тому, как она забралась с 65 до 75, наверное конец этой, либо следующей недели )