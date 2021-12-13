Цена, Нефть BRENT (BRENT), (WTI) - страница 3
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Здесь, как бы другая тема... Будет интересна эта пара, найду соответствующую ветку или создам.
примерно так
Заметил такую фишку ,что нефть после выходных телепортируется . Это было уже много раз )
Есть понимание , куда пойдет черное золото на этой недели ?
На право.
Нефть наверх пойдет. Думаю так. Тренд локально наверх направлен. Будут падения, но все же наверх. Только пройти нужно уровень _75$. Впереди лето. Будут увеличиваться автомобильные перевозки, автопутешествия американцев. Спрос на бензин, на авиакеросин вырастет. Но если ОПЕК+ увеличит квоты на добычу нефти, то цена войдет во флет, после чего возможна и коррекция.
Нефть уже дошла до 75,50 и походу будет переть дальше )
Нефть уже дошла до 75,50 и походу будет переть дальше )
Значит продавать
я продавал с 70,00 - расставил лимитки и сверху и стоповые отложки снизу в селл все, в итоге (благо сработали все ордера, т.к. счет неттинговый, то общая поза получилась очень ЗНАЧИМОЙ на капитал депо, в итоге после 72,00 закрыло автоматом... :-)
В итоге сейчас расставил, благо средств хватает, сеть в бай и в рынке в верха уже тоже качусь...