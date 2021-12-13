Цена, Нефть BRENT (BRENT), (WTI) - страница 10
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Я уже неделю в шортах сижу ))
c марта 2020 сижу в лонгах - акции в том числе нефтянка
c марта 2020 сижу в лонгах - акции в том числе нефтянка
Это очень круто, словить такой лонг , как думаешь по нефти потолок скора ?
продал
Закрыл
Всем привет :)
Привет, как думаешь , куда сегодня пойдет нефть ?
Привет, как думаешь , куда сегодня пойдет нефть ?
купил
Ну мне кажется , что она уже задержалась уже на этом уровне ей бы в низ для начала а потом продолжит ползти в верх
Привет, как думаешь , куда сегодня пойдет нефть ?
???