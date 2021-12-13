Цена, Нефть BRENT (BRENT), (WTI) - страница 10

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Mikhail Simakov:
Я уже неделю в шортах сижу ))

c марта 2020 сижу в лонгах - акции в том числе нефтянка

 
Yuriy Zaytsev:

c марта 2020 сижу в лонгах - акции в том числе нефтянка

Это очень круто, словить такой лонг , как думаешь по нефти потолок скора ?

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Всем привет :)
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продал

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Закрыл


 
Ivan Kovalenko:
Всем привет :)

Привет, как думаешь , куда сегодня пойдет нефть ?

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Deniiis777 Fedyashin:

Привет, как думаешь , куда сегодня пойдет нефть ?

Х.З.
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купил

 

Ну мне кажется , что она уже задержалась уже на этом уровне ей бы в низ для начала а потом продолжит  ползти в верх 



 
Deniiis777 Fedyashin:

Привет, как думаешь , куда сегодня пойдет нефть ?

нефть

???

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