Цена, Нефть BRENT (BRENT), (WTI) - страница 16
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Всем привет , кто знает пойдет она завтра в низ или попытаются затащить повыше дневной тайм
?
Всем Хай ! Ребят есть у кого понимание , куда не видимая рука рынка двинет на этой недельки нефть ? График ниже с недельным таймом .
Всем Хай ! Ребят есть у кого понимание , куда не видимая рука рынка двинет на этой недельки нефть ? График ниже с недельным таймом .
Тут точно знают и понимают.)))
Слушай есть спецы , которые живут этим и весьма успешно .
Слушай есть спецы , которые живут этим и весьма успешно .
Слушай, ну хоть на время включи чувство юмора… А об успешности я знаю очень хорошо. Мой зять довольно успешно торгует крипту. Платит ипотеку и воспитывают мою внучку и внука на доход от этой торговли.
Слушай, ну хоть на время включи чувство юмора… А об успешности я знаю очень хорошо. Мой зять довольно успешно торгует крипту. Платит ипотеку и воспитывают мою внучку и внука на доход от этой торговли.
Ну и хорошо ! Удачи вам _)
Мне думается , что нефть пойдет по ниже в ближайшее время 67.80 мой прогноз
Зачем торговать таким не постоянным инструментом?
Хороший инструмент на мой взгляд _)
Шел декабрь , картинка вырисовывается такая