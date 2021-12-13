Цена, Нефть BRENT (BRENT), (WTI) - страница 16

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Deniiis777 Fedyashin:

Всем привет , кто знает пойдет она завтра в низ или попытаются затащить повыше дневной тайм

?

 

Всем Хай ! Ребят есть у кого понимание , куда не видимая рука рынка двинет на этой недельки нефть ? График ниже с недельным таймом .


 
Deniiis777 Fedyashin #:

Всем Хай ! Ребят есть у кого понимание , куда не видимая рука рынка двинет на этой недельки нефть ? График ниже с недельным таймом .


Тут точно знают и понимают.)))
 
Alexey Viktorov #:
Тут точно знают и понимают.)))

Слушай есть спецы , которые живут этим и весьма успешно .

 
Deniiis777 Fedyashin #:

Слушай есть спецы , которые живут этим и весьма успешно .

Слушай, ну хоть на время включи чувство юмора… А об успешности я знаю очень хорошо. Мой зять довольно успешно торгует крипту. Платит ипотеку и воспитывают мою внучку и внука на доход от этой торговли.

 
Alexey Viktorov #:

Слушай, ну хоть на время включи чувство юмора… А об успешности я знаю очень хорошо. Мой зять довольно успешно торгует крипту. Платит ипотеку и воспитывают мою внучку и внука на доход от этой торговли.

Ну и хорошо ! Удачи вам _)

 

Мне думается , что нефть пойдет по ниже в ближайшее время 67.80 мой прогноз 


[Удален]  
Зачем торговать таким не постоянным инструментом?
 
Irina Tretiakova #:
Зачем торговать таким не постоянным инструментом?

Хороший инструмент на мой взгляд _)

 

Шел декабрь , картинка  вырисовывается такая 


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