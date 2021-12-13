Цена, Нефть BRENT (BRENT), (WTI) - страница 11
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ещё сохраняется нижний уровень
Нефть упала прям шикарно , теперь главное успеть правильно встать на отскок )))
???
Рост ее по дневному тайму прям жесткий , возможен заход на 72 и там наблюдать нужно
ну сегодня уж должны коснутся 72.56 - а то я уж, весь извёлся.
Всем привет, думаю так
Привет , на этой недели много экономических новостей разных, которые будут влиять на рынки, 1 Июля будет встреча опек + .
тут что то хочет развернутся
тут что то хочет развернутся
Это очень круто, словить такой лонг , как думаешь по нефти потолок скора ?
просто уже два года ловлю дивиденды и подушка финансовая пухнет. Такие резкие падения как в марте 2020 достаточно редки и вызывают у меня щенячий восторг.
по нефти ? совершенно не знаю когда и где потолок.
просто уже два года ловлю дивиденды и подушка финансовая пухнет. Такие резкие падения как в марте 2020 достаточно редки и вызывают у меня щенячий восторг.
по нефти ? совершенно не знаю когда и где потолок.
Если посмотреть на графики 2015 - 18 годов, то нефть на них проходила с 27 баксов до 86 за 2.5 года ,а сейчас с 20 до 75 за год с небольшим . И рост заканчивался резким падением , завтра встреча ОПЕК+ .
Это просто размышление )) ну такого роста не было ...