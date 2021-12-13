Цена, Нефть BRENT (BRENT), (WTI) - страница 11

Новый комментарий
 
Кто купил на отскоке?
Файлы:
Screenshot_20210628-215857.png  116 kb
[Удален]  

ещё сохраняется нижний уровень 

BRENTH1 009 

 

Нефть упала прям шикарно , теперь главное успеть правильно встать на отскок )))


 
Mikhail Simakov:

???

Рост ее по дневному тайму прям жесткий , возможен заход на 72  и там наблюдать нужно 

[Удален]  

ну сегодня уж должны коснутся 72.56 - а то я уж, весь извёлся.

BRENTH1 72.56-72.56 xxx

 
Ivan Kovalenko:

Всем привет, думаю так


Привет , на этой недели много экономических новостей разных, которые будут влиять на рынки, 1 Июля будет встреча опек + .

[Удален]  

тут что то хочет развернутся 

BRENTH100017

 
SanAlex:

тут что то хочет развернутся 


Точно не нефть
 
Deniiis777 Fedyashin:

Это очень круто, словить такой лонг , как думаешь по нефти потолок скора ?

просто уже два года ловлю дивиденды и подушка финансовая пухнет. Такие резкие падения как в марте 2020 достаточно редки и вызывают у меня щенячий восторг.

по нефти ? совершенно не знаю когда и где потолок.

 
Yuriy Zaytsev:

просто уже два года ловлю дивиденды и подушка финансовая пухнет. Такие резкие падения как в марте 2020 достаточно редки и вызывают у меня щенячий восторг.

по нефти ? совершенно не знаю когда и где потолок.

Если посмотреть на  графики 2015 - 18 годов, то нефть на них проходила с 27 баксов до 86 за  2.5 года ,а сейчас с 20 до 75  за год с небольшим . И рост заканчивался резким падением , завтра встреча ОПЕК+ .

Это просто размышление )) ну такого роста не было ...

1...4567891011121314151617
Новый комментарий