Цена, Нефть BRENT (BRENT), (WTI) - страница 6
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она должна к цели и даже может ещё ниже опустится к 72.56
только не по этим ценам - тут я пока не понимаю от куда московская биржа берёт такие цены
Просто у вас CFD котировка, есть как бы скоррелированная склейка фьючерсов
Просто у вас CFD котировка, есть как бы скоррелированная склейка фьючерсов
если по этим ценам как на московской бирже - тоже индикаторы начали показывать цель 73.08
если по этим ценам как на московской бирже - тоже индикаторы начали показывать цель 73.08
Ваши индикаторы запаздывающие, используется расчет определенного кол-ва предъидущих периодов
Ваши индикаторы запаздывающие, используется расчет определенного кол-ва предъидущих периодов
к сожалению других нет - приходится выкручиваться такими индикаторами которые в терминале есть.
если по этим ценам как на московской бирже - тоже индикаторы начали показывать цель 73.08
СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ == ДЕР***
к сожалению других нет - приходится выкручиваться такими индикаторами которые в терминале есть.
Хотябы VWAP прикрути , сделать его довольно просто, и для голых баров пойдет, без реал объема не большая погрешность
к сожалению других нет - приходится выкручиваться такими индикаторами которые в терминале есть.
она должна к цели и даже может ещё ниже опустится к 72.56
только не по этим ценам - тут я пока не понимаю от куда московская биржа берёт такие цены
Вот ваша СПОТ котировка округленная до 0.05 . Похоже ваша кухня вам котирует как надо
Хотябы VWAP прикрути , сделать его довольно просто, и для голых баров пойдет, без реал объема не большая погрешность
по вашему совету - нашёл индикатор https://www.mql5.com/ru/code/24396
- он тоже показывает - что цена хочет отскочить к 72.78
по вашему совету - нашёл индикатор https://www.mql5.com/ru/code/24396
- он тоже показывает - что цена хочет отскочить к 72.78