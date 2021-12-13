Цена, Нефть BRENT (BRENT), (WTI) - страница 6

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SanAlex:

она должна к цели и даже может ещё ниже опустится к 72.56 

только не по этим ценам - тут я пока не понимаю от куда московская биржа берёт такие цены 


Просто у вас CFD котировка, есть как бы скоррелированная склейка фьючерсов

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Ivan Kovalenko:

Просто у вас CFD котировка, есть как бы скоррелированная склейка фьючерсов

если по этим ценам как на московской бирже - тоже индикаторы начали показывать цель 73.08

BRENTH1 dubl 2

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SanAlex:

если по этим ценам как на московской бирже - тоже индикаторы начали показывать цель 73.08


Ваши индикаторы запаздывающие, используется расчет определенного кол-ва предъидущих периодов

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Ivan Kovalenko:

Ваши индикаторы запаздывающие, используется расчет определенного кол-ва предъидущих периодов

к сожалению других нет - приходится выкручиваться такими индикаторами которые в терминале есть.

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SanAlex:

если по этим ценам как на московской бирже - тоже индикаторы начали показывать цель 73.08


СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ == ДЕР***

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SanAlex:

к сожалению других нет - приходится выкручиваться такими индикаторами которые в терминале есть.

Хотябы VWAP прикрути , сделать его довольно просто, и для голых баров пойдет, без реал объема не большая погрешность

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SanAlex:

к сожалению других нет - приходится выкручиваться такими индикаторами которые в терминале есть.

Рынок не статичен в отличии вашего периода в индикаторе!!!
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SanAlex:

она должна к цели и даже может ещё ниже опустится к 72.56 

только не по этим ценам - тут я пока не понимаю от куда московская биржа берёт такие цены 


Вот ваша СПОТ котировка округленная до 0.05 . Похоже ваша кухня вам котирует как надо


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Ivan Kovalenko:

Хотябы VWAP прикрути , сделать его довольно просто, и для голых баров пойдет, без реал объема не большая погрешность

по вашему совету - нашёл индикатор https://www.mql5.com/ru/code/24396

- он тоже показывает - что цена хочет отскочить к 72.78

BRENTH4

VWAP
VWAP
  • www.mql5.com
Индикатор Advance Volume Weighted Average Price
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SanAlex:

по вашему совету - нашёл индикатор https://www.mql5.com/ru/code/24396

- он тоже показывает - что цена хочет отскочить к 72.78


С какой целью VWAP дневной и недельный на H4 ??? С месячным обнулением вообще зачем? И почему считаешь что должно вернуться к месячному под экспирацию?
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