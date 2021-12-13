Цена, Нефть BRENT (BRENT), (WTI)
webgopnik:
думаю, обвалится после саммита Байден-Путин
Логичное рассуждение. Подождем только немного результатов переговоров.
Ну а пока движение по тренду вверх )) все ясно .
Deniiis777 Fedyashin:
Ну а пока движение по тренду вверх )) все ясно .
Ну а пока движение по тренду вверх )) все ясно .
Точка остановки роста на мой взгляд видится на 76,60.
Deniiis777 Fedyashin:
Приветствую!
Есть прогноз у кого на сегодня по движению черного золота?
Есть текущая вероятность 74,40 остановка, а 76.50 довольно жесткая, ну а дальше пока не знаю еще.
В данный момент времени цена 74.35 и попрет в верх?
Всем привет, куда сегодня пойдет нефть марки бренд мне смотрится ,что в низ . Может, кто дать прогноз ?
Тут два варианта, или цена пойдет вниз, или вверх, другого не дано
Vladimir Baskakov:
Тут два варианта, или цена пойдет вниз, или вверх, другого не дано
Тут два варианта, или цена пойдет вниз, или вверх, другого не дано
Да это понятно, )) но тут есть ребята , которые знают, куда че пойдет .
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