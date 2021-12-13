Цена, Нефть BRENT (BRENT), (WTI)

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Доброго времени суток ! 

Делитесь своими прогнозами по движению цены в реальном времени.

Обзор – Фьючерсы на нефть WTI, 

Brent

 

думаю, обвалится после саммита Байден-Путин

 
webgopnik:

думаю, обвалится после саммита Байден-Путин

Логичное рассуждение. Подождем только немного результатов переговоров.

 
Ну а пока движение по тренду вверх )) все ясно .
 
Deniiis777 Fedyashin:
Ну а пока движение по тренду вверх )) все ясно .

Точка остановки роста на мой взгляд видится на 76,60.

 

Приветствую! 

Есть прогноз у кого на сегодня по движению черного золота?

 
Deniiis777 Fedyashin:

Приветствую! 

Есть прогноз у кого на сегодня по движению черного золота?

Есть текущая вероятность 74,40 остановка, а 76.50 довольно жесткая, ну а дальше пока не знаю еще.

 

В данный момент времени  цена 74.35 и попрет в верх?

 

Всем привет, куда сегодня пойдет нефть марки бренд мне смотрится ,что в низ . Может, кто дать прогноз ?

[Удален]  
Тут два варианта, или цена пойдет вниз, или вверх, другого не дано
 
Vladimir Baskakov:
Тут два варианта, или цена пойдет вниз, или вверх, другого не дано

Да это понятно, )) но тут есть ребята , которые знают, куда че пойдет .

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