Цена, Нефть BRENT (BRENT), (WTI) - страница 14
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Ну просто мне кажется, что вернется, но не факт что пробьет потолок
Всем хороших выходных ! Нефть на этой недели почти отыграла недавнишнее поение, будем смотреть в понедельник на её открытие . Оставляйте ваш анализ, делитесь своими прогнозами и тд..
только покупка
Приветствую ! По мне напоминает разворот в низ причём наверное на долго
только покупка
Приветствую ! По мне напоминает разворот в низ причём наверное на долго
согласен