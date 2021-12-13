Цена, Нефть BRENT (BRENT), (WTI) - страница 14

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Всем привет, ребят подскажите , куда пульнет сегодня нефть ?
 
Может , кто внести ясность в дневном движение нефти,  скидывайте свои прогнозы . А то создается впечатление  про невидимую руку рынка _)
 
Как знал , что будет шорт  
 
Всем добра !  Скидывайте свои прогнозы, по движению нефти . Дневные, недельные прогнозы очень интересно ваше понимание и размышление .
 
пока что так 
 
Всем привет ! Есть у кого понимание куда  пойдет нефть ?  Будет ли штурм хайя на отметке 77.87 ?
 

Ну просто мне кажется, что вернется, но не факт что пробьет потолок



 

Всем хороших выходных !  Нефть на этой недели почти отыграла недавнишнее поение, будем смотреть в понедельник  на её открытие . Оставляйте ваш анализ, делитесь своими прогнозами и тд..




 
Mikhail Simakov:

только покупка

Приветствую !  По мне  напоминает разворот в низ  причём наверное на долго 

Mikhail Simakov:

только покупка


 
Deniiis777 Fedyashin:

Приветствую !  По мне  напоминает разворот в низ  причём наверное на долго 


согласен

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