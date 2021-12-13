Цена, Нефть BRENT (BRENT), (WTI) - страница 5
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Теперь понятно, как сливать деньги
короче, если серьезно, то один грамотный челик сказал, что нефтянка щас может улететь и к 80 - это уровни прошлых лет и на 60 сходить...
Вот я и думал раньше, что она пойдет на 60, поэтому коротил... как будто знал, что она скажет... :-)
В итоге, типа по нефти сейчас - только внутри дня, типа без переноса на следующий день, как то так, то есть и бай и селл, но внутри дня и все.
короче, если серьезно, то один грамотный челик сказал, что нефтянка щас может улететь и к 80 - это уровни прошлых лет и на 60 сходить...
Вот я и думал раньше, что она пойдет на 60, поэтому коротил... как будто знал, что она скажет... :-)
В итоге, типа по нефти сейчас - только внутри дня, типа без переноса на следующий день, как то так, то есть и бай и селл, но внутри дня и все.
Хочу уточнить даже внутри сессий и не более того
Хочу уточнить даже внутри сессий и не более того
брент +0,5%
брент +0,5%
а так - сколько там уже процентов показывает ?
а так - сколько там уже процентов показывает ?
Мне +0,5% хватило на сделку, а Вы похоже убыток пересидели.
Мне +0,5% хватило на сделку, а Вы похоже убыток пересидели.
убытка и не было - обычный процесс торговли . когда входишь в рынок, цена всегда старается против идти
убытка и не было - обычный процесс торговли . когда входишь в рынок, цена всегда старается против идти
Вход, стоп и тейк
Будете ждать своей цели или раньше закроетесь?
она должна к цели и даже может ещё ниже опустится к 72.56
только не по этим ценам - тут я пока не понимаю от куда московская биржа берёт такие цены
она должна к цели и даже может ещё ниже опустится к 72.56
только не по этим ценам - тут я пока не понимаю от куда московская биржа берёт такие цены
https://www.theice.com/products/219/Brent-Crude-Futures/data?marketId=5049354