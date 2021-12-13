Цена, Нефть BRENT (BRENT), (WTI) - страница 5

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Mikhail Simakov:
Теперь понятно, как сливать деньги

короче, если серьезно, то один грамотный челик сказал, что нефтянка щас может улететь и к 80 - это уровни прошлых лет и на 60 сходить...

Вот я и думал раньше, что она пойдет на 60, поэтому коротил... как будто знал, что она скажет... :-)

В итоге, типа по нефти сейчас - только внутри дня, типа без переноса на следующий день, как то так, то есть и бай и селл, но внутри дня и все.

[Удален]  
Roman Shiredchenko:

короче, если серьезно, то один грамотный челик сказал, что нефтянка щас может улететь и к 80 - это уровни прошлых лет и на 60 сходить...

Вот я и думал раньше, что она пойдет на 60, поэтому коротил... как будто знал, что она скажет... :-)

В итоге, типа по нефти сейчас - только внутри дня, типа без переноса на следующий день, как то так, то есть и бай и селл, но внутри дня и все.

Хочу уточнить даже внутри сессий и не более того

[Удален]  
Ivan Kovalenko:

Хочу уточнить даже внутри сессий и не более того

брент +0,5%

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Ivan Kovalenko:

брент +0,5%

а так - сколько там уже процентов показывает ?

BRENTH1 089

[Удален]  
SanAlex:

а так - сколько там уже процентов показывает ?


Мне +0,5% хватило на сделку, а Вы похоже убыток пересидели.

Если Вы не внимательны то вход в сделку https://www.mql5.com/ru/forum/371260/page4#comment_23075353
Цена, Нефть BRENT (BRENT), (WTI)
Цена, Нефть BRENT (BRENT), (WTI)
  • 2021.06.23
  • www.mql5.com
Доброго времени суток ! Делитесь своими прогнозами по движению цены в реальном времени. Обзор – Фьючерсы на нефть WTI, Brent...
[Удален]  
Ivan Kovalenko:

Мне +0,5% хватило на сделку, а Вы похоже убыток пересидели.

убытка и не было -  обычный процесс торговли . когда входишь в рынок, цена всегда старается против идти 

BRENTH1 0976  

[Удален]  
SanAlex:

убытка и не было -  обычный процесс торговли . когда входишь в рынок, цена всегда старается против идти 

 

Будете ждать своей цели или раньше закроетесь?
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Вход, стоп и тейк

[Удален]  
Ivan Kovalenko:
Будете ждать своей цели или раньше закроетесь?

она должна к цели и даже может ещё ниже опустится к 72.56 

только не по этим ценам - тут я пока не понимаю от куда московская биржа берёт такие цены 

ququ

[Удален]  
SanAlex:

она должна к цели и даже может ещё ниже опустится к 72.56 

только не по этим ценам - тут я пока не понимаю от куда московская биржа берёт такие цены 


Исполнение Закрытие позиций с расчетом вариационной маржи, в качестве цены исполнения принимается значение ICE Brent Index.

https://www.theice.com/products/219/Brent-Crude-Futures/data?marketId=5049354

Brent Crude Futures
  • www.theice.com
The ICE Brent Crude futures contract is a deliverable contract based on EFP delivery with an option to cash settle.
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