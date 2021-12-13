Цена, Нефть BRENT (BRENT), (WTI) - страница 15

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Brent

Движение вниз!

 
Mikhail Simakov:

Движение вниз!

Ну мне тоже кажется , что будет ре тест 67.50 с отскоком в верх  и тд..

 
Deniiis777 Fedyashin:

Ну мне тоже кажется , что будет ре тест 67.50 с отскоком в верх  и тд..

Может 50?
 

Brend D1 тоже ходит по волнам.)

BrD1

 
Uladzimir Izerski:

Brend D1 тоже ходит по волнам.)


А как думаешь еще ниже пойдет или уже отскок будет ?

 
Deniiis777 Fedyashin:

А как думаешь еще ниже пойдет или уже отскок будет ?

я пока держу 

 
Mikhail Simakov:

я пока держу 

Я думаю в низ , и наверное пару баксов


 

Всем добра ! Нефть открылась не большим телепортом в низ,  будем наблюдать  . Это всё невидимая рука рынка ))


 

Всем салют ! Отдохнул и снова в теме, ) пишите свои прогнозы по нефти в данный момент времени вырисовывается такая картинка 

 

Всем привет , кто знает пойдет она завтра в низ или попытаются затащить повыше дневной тайм

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