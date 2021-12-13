Цена, Нефть BRENT (BRENT), (WTI) - страница 15
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Движение вниз!
Движение вниз!
Ну мне тоже кажется , что будет ре тест 67.50 с отскоком в верх и тд..
Ну мне тоже кажется , что будет ре тест 67.50 с отскоком в верх и тд..
Brend D1 тоже ходит по волнам.)
Brend D1 тоже ходит по волнам.)
А как думаешь еще ниже пойдет или уже отскок будет ?
А как думаешь еще ниже пойдет или уже отскок будет ?
я пока держу
я пока держу
Я думаю в низ , и наверное пару баксов
Всем добра ! Нефть открылась не большим телепортом в низ, будем наблюдать . Это всё невидимая рука рынка ))
Всем салют ! Отдохнул и снова в теме, ) пишите свои прогнозы по нефти в данный момент времени вырисовывается такая картинка
Всем привет , кто знает пойдет она завтра в низ или попытаются затащить повыше дневной тайм