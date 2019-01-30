Индикатор Advance Volume Weighted Average Price рассчитывает и отображает три линии взвешенной по объёму средней цены. Дневной, недельной и месячной.

Имеет три настраиваемых параметра:

Show daily VWAP - отображать дневную VWAP

- отображать дневную VWAP Show weekly VWAP - отображать недельную VWAP

- отображать недельную VWAP Show monthly VWAP - отображать месячную VWAP



