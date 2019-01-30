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VWAP - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Advance Volume Weighted Average Price рассчитывает и отображает три линии взвешенной по объёму средней цены. Дневной, недельной и месячной.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Show daily VWAP - отображать дневную VWAP
- Show weekly VWAP - отображать недельную VWAP
- Show monthly VWAP - отображать месячную VWAP
Previous_Year_HLC
Индикатор Previous Year HLCVWAP_Oscillator
Индикатор Advance Volume Weighted Average Price oscillator
OsMA_Alert
Индикатор OsMA AlertMCP_Percent_Price_Change
Информационная панель Multi Currency Pair Percent Price Change Dashboard