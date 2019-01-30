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Индикаторы

VWAP - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
4513
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
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Индикатор Advance Volume Weighted Average Price рассчитывает и отображает три линии взвешенной по объёму средней цены. Дневной, недельной и месячной.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Show daily VWAP - отображать дневную VWAP
  • Show weekly VWAP - отображать недельную VWAP
  • Show monthly VWAP - отображать месячную VWAP


Previous_Year_HLC Previous_Year_HLC

Индикатор Previous Year HLC

VWAP_Oscillator VWAP_Oscillator

Индикатор Advance Volume Weighted Average Price oscillator

OsMA_Alert OsMA_Alert

Индикатор OsMA Alert

MCP_Percent_Price_Change MCP_Percent_Price_Change

Информационная панель Multi Currency Pair Percent Price Change Dashboard