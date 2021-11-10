Эксперимент - страница 165

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Первая сделка на реальном счёте - открыта.

Мониторинг её видит.

Но я вижу раздел "мои сигналы", в нём этот мой сигнал:

во вкладке "публичные" его нет

 
Mikhael1983:

Первая сделка на реальном счёте - открыта.

Мониторинг её видит.

Но я вижу раздел "мои сигналы", в нём этот мой сигнал:

во вкладке "публичные" его нет

дай ссылку на сигнал в личку

 

Вот так пока что:

 
Marat Zeidaliyev:

дай ссылку на сигнал в личку

Дал. Можно ли опубликовать тут прямую ссылку, учитывая, что это реал?
 
Mikhael1983:
Дал. Можно ли опубликовать тут прямую ссылку, учитывая, что это реал?

Вы используете "модуль метатрейдер для интеграции с питон" ?

 
pribludilsa:

Вы используете "модуль метатрейдер для интеграции с питон" ?

да
 
Mikhael1983:
Дал. Можно ли опубликовать тут прямую ссылку, учитывая, что это реал?
Кинь в личку всем, кого посчитал в качестве 10-ти зрителей.
 
Либо, пускай Uladzimir Izerski опубликует ссылку в канале, который он создал для сигналов.
 
PapaYozh:
Либо, пускай Uladzimir Izerski опубликует ссылку в канале, который он создал для сигналов.

Не так просто кинуть ссылку. Некуда писать.


Отправил папе ежу.

 

Отправил:


Учителю Юсуфу 

Олегу автомату пока нет возможности отправить

khorosh пока нет возможности отправить

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