Эксперимент - страница 165
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Первая сделка на реальном счёте - открыта.
Мониторинг её видит.
Но я вижу раздел "мои сигналы", в нём этот мой сигнал:
во вкладке "публичные" его нет
Первая сделка на реальном счёте - открыта.
Мониторинг её видит.
Но я вижу раздел "мои сигналы", в нём этот мой сигнал:
во вкладке "публичные" его нет
дай ссылку на сигнал в личку
Вот так пока что:
дай ссылку на сигнал в личку
Дал. Можно ли опубликовать тут прямую ссылку, учитывая, что это реал?
Вы используете "модуль метатрейдер для интеграции с питон" ?
Вы используете "модуль метатрейдер для интеграции с питон" ?
Дал. Можно ли опубликовать тут прямую ссылку, учитывая, что это реал?
Либо, пускай Uladzimir Izerski опубликует ссылку в канале, который он создал для сигналов.
Не так просто кинуть ссылку. Некуда писать.
Отправил папе ежу.
Отправил:
Учителю Юсуфу
Олегу автомату пока нет возможности отправить
khorosh пока нет возможности отправить