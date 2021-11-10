Эксперимент - страница 52

Новый комментарий
 
Marat Zeidaliyev:

Недавно показывали как два брата акробата основатели инвестиционной крипто-платформы Africrypt,

обманным путем украли биткойны на сумму 3,6 миллиарда долларов и скрылись неизвестно куда.

Вот как нынче зарабатывают, лихо и дерзко, все и сразу. 

Высокоинтеллектуальные преступления трудно доказуемы и трудно наказуемы.)

 
khorosh:

Высокоинтеллектуальные преступления трудно доказуемы и трудно наказуемы.)

Ну если что вдруг, то деньги порешают все )

 
khorosh:

Высокоинтеллектуальные преступления трудно доказуемы и трудно наказуемы.)


https://www.rbc.ru/finances/30/07/2021/6103e3ef9a79477c17e49b98

В Казани задержали сооснователя финансовой пирамиды Finiko
В Казани задержали сооснователя финансовой пирамиды Finiko
  • www.rbc.ru
Кириллу Доронину вменяют особо крупное мошенничество, сегодня суд изберет ему меру пресечения. Два дня назад полиция сообщила о сотнях заявлений от вкладчиков Finiko
 
khorosh:

У меня сын за счёт инвесторов разбогател на крипте за 1 год. В прошлом месяце 2 квартиры купил 3-х комн. Одну в Москве, другую в Екатеринбурге. 


«Более половины таких компаний действовали в интернете, увеличилось также количество проектов, действующих исключительно через социальные сети», — сказано в сообщении. Другим трендом стало использование финансовыми пирамидами темы криптовалют и псевдокриптовалют, которые предлагают сделать инвестиции в создание «криптофермы», добавили в регуляторе.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/610286ea9a794706d4c2d82e 

В России нашли в полтора раза больше финансовых пирамид, чем год назад
В России нашли в полтора раза больше финансовых пирамид, чем год назад
  • www.rbc.ru
Центробанк за первые шесть месяцев этого года выявил 146 финансовых пирамид, это на 49% больше показателей прошлого года за тот же период, сообщили в организации. Более половины таких компаний ...
 
Старые добрые времена возвращаются) Интересно, когда появятся экстрасенсы в телевизоре - для подзарядки банок с водой)
 
Aleksey Nikolayev:
Старые добрые времена возвращаются) Интересно, когда появятся экстрасенсы в телевизоре - для подзарядки банок с водой)
Ну а как же иначе - количество рабочих мест корона скушала. Люди кушать хотят.
 

Раньше ФА работала, а сейчас рынку пофиг какие там сию минутные данные выходят

рынок живет своей жизнью, строит другие планы 

здесь уже больше ТА работает более менее

 

Торговую неделю завершили некоторым, некритичным, снижением эквити по принципу шаг назад, два шага вверх:

Нет силы в природе, чтобы могла остановить рост эквити:


[Удален]  
Да, прогресс налицо, уже начинаю вам завидовать
 
Вот вам теханализ моей разработки. Все на самом то деле очень прозрачно. Цифровая обработка котировки собственной разработки. Сдалось кому то это сливающее ПНБ ???? Забудьте уже как страшный сон.
Я, с сегодяшнего дня, в теханализ ввожу еще два сигнала - сигнал на разворот вниз и на разворот вверх !!!!
Файлы:
new-rena.png  33 kb
1...454647484950515253545556575859...277
Новый комментарий