Эксперимент - страница 52
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Недавно показывали как два брата акробата основатели инвестиционной крипто-платформы Africrypt,
обманным путем украли биткойны на сумму 3,6 миллиарда долларов и скрылись неизвестно куда.
Вот как нынче зарабатывают, лихо и дерзко, все и сразу.
Высокоинтеллектуальные преступления трудно доказуемы и трудно наказуемы.)
Высокоинтеллектуальные преступления трудно доказуемы и трудно наказуемы.)
Ну если что вдруг, то деньги порешают все )
Высокоинтеллектуальные преступления трудно доказуемы и трудно наказуемы.)
https://www.rbc.ru/finances/30/07/2021/6103e3ef9a79477c17e49b98
У меня сын за счёт инвесторов разбогател на крипте за 1 год. В прошлом месяце 2 квартиры купил 3-х комн. Одну в Москве, другую в Екатеринбурге.
«Более половины таких компаний действовали в интернете, увеличилось также количество проектов, действующих исключительно через социальные сети», — сказано в сообщении. Другим трендом стало использование финансовыми пирамидами темы криптовалют и псевдокриптовалют, которые предлагают сделать инвестиции в создание «криптофермы», добавили в регуляторе.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/610286ea9a794706d4c2d82e
Старые добрые времена возвращаются) Интересно, когда появятся экстрасенсы в телевизоре - для подзарядки банок с водой)
Раньше ФА работала, а сейчас рынку пофиг какие там сию минутные данные выходят
рынок живет своей жизнью, строит другие планы
здесь уже больше ТА работает более менее
Торговую неделю завершили некоторым, некритичным, снижением эквити по принципу шаг назад, два шага вверх:
Нет силы в природе, чтобы могла остановить рост эквити: