Эксперимент - страница 18
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для эффектной торговли на форуме надо осваивать тестер или фотошоп. Совмещение технологий только улучшит результат
Это не из тестера картинка
5 дней
140 трейдов за день, стало быть.
Сколько же там инструментов торгуется?
21?
28?
для эффектной торговли на форуме надо осваивать тестер или фотошоп. Совмещение технологий только улучшит результат
а так?
для эффектной торговли на форуме надо осваивать тестер или фотошоп. Совмещение технологий только улучшит результат
И это при том, что торговля должна идти не на форуме, а в маркете, сигналах или фрилансе)
а так?
Это у тебя на одном инструменте так колошматит?
Ну, даже на той картинке видны 3 инструмента. Т.е., никак не на одном.
Это у тебя на одном инструменте так колошматит?
Ну, даже на той картинке видны 3 инструмента. Т.е., никак не на одном.
А, точно что-то сразу не заметил.
спред есть
но мне интересно - когда сольется?
;)
стейты с реала тут же, на предыдущих