Эксперимент - страница 18

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Maxim Kuznetsov:
для эффектной торговли на форуме надо осваивать тестер или фотошоп. Совмещение технологий только улучшит результат

Это не из тестера картинка

 
Renat Akhtyamov:
5 дней

140 трейдов за день, стало быть.


Сколько же там инструментов торгуется?

21?

28?

 
Maxim Kuznetsov:
для эффектной торговли на форуме надо осваивать тестер или фотошоп. Совмещение технологий только улучшит результат

а так?


 
Maxim Kuznetsov:
для эффектной торговли на форуме надо осваивать тестер или фотошоп. Совмещение технологий только улучшит результат

И это при том, что торговля должна идти не на форуме, а в маркете, сигналах или фрилансе)

 
Renat Akhtyamov:

а так?


Это у тебя на одном инструменте так колошматит?
Ну если все хорошо, поставь на реал будет очень интересно посмотреть как работать будет на реалке. Хотя бы на центовом.
У меня такое давно было, когда спред был 1-2 пункта на пятизнаке и  комиссии не было. Но на реалке конечно же не работало, потому что спреды комиссии съедали весь плюс и уводили сразу в минус.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Это у тебя на одном инструменте так колошматит?

Ну, даже на той картинке видны 3 инструмента. Т.е., никак не на одном.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Это у тебя на одном инструменте так колошматит?
Ну если все хорошо, поставь на реал будет очень интересно посмотреть как работать будет на реалке. Хотя бы на центовом.
У меня такое давно было, когда спред был 1-2 пункта на пятизнаке и  комиссии не было. Но на реалке конечно же не работало, потому что спреды комиссии съедали весь плюс и уводили сразу в минус.
стейты с реала тут же, на предыдущих
 
PapaYozh:

Ну, даже на той картинке видны 3 инструмента. Т.е., никак не на одном.

А, точно что-то сразу не заметил.
Больше всего подозрение падает на отсутствие комиссий и спредов , по крайней мере на последней картинке не видно что-то ни того ни другого.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
А, точно что-то сразу не заметил.
Больше всего подозрение падает на отсутствие комиссий и спредов , по крайней мере на последней картинке не видно что-то ни того ни другого.

спред есть

но мне интересно - когда сольется?

;)

 
Renat Akhtyamov:
стейты с реала тут же, на предыдущих
Это все то же что и тогда когда Ты лоты рассчитывал? 
А такую тему нельзя не на треугольниках делать, а на одном инструменте?
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