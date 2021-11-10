Эксперимент - страница 10
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:))
Это трбование владельцев ВПС.
Я понял что хочет сказать автор - надо было переворачивать сделки и тогда будет Грааль - просто чтобы не палиться перед чекистами и масонами на мониторе инверсия сделок не сделана - чтобы все думали что это тлен и Грааля нет - а Грааль вот он:
Оригинально!
Это трбование владельцев ВПС.
Так это они сливают ваш депозит?
Вон оно как!
Так это они слисают ваш депозит?
Вон оно как!
Так вот оно что! 🤣😄😆
А вообще я под впечатлением, правда, такого я ещё нигде не видел, Юсуф без сомнения самый оригинальный пророк, я правда пока ничего не понимаю в ПНБ и откуда взялись эти формулы с интегралами, но это выглядит как настоящее религиозное писание, с признаками мистического догматизма как и положено религиям, а именно: отсутствием возможности фальсифицируемости, вера в сверъестественные силы, то есть силы превосходящие обычный разум, а обычный разум по словам пророка Юсуфа не может победить рынок, а вот ПНБ может, следовательно ПНБ это сверхрациональное знание, есть и элементы культа и поклонения принципам ПНБ, гимны и восклицания, стремление согласовать свои действия с требованиями безусловного начала/принципа ПНБ, трансцендентальность ПНБ к наблюдаемой реальности, но как в христианском исихазме или неоплатонизме предполагает возможность взаимодействовать с проявлениями божественного первоначала/принципа для целей извлечения профита, и в этом смысле учение пророка Юсуфа повторяет логику герметистов, алхимиков и каббалистов, которые также полагали что возможна эксплуатация божественного духа/принципа, среди прочего можно отметить явный синкретизм учения, однако с моноцентризмом, по всей видимости в культе проповедуется и своеобразная сотериология в виде надежды на спасение депозита и получения профита, и как во многих нью-эйдж направлениях декларируется фундаментальный переход в новую эпоху/эон (см. заявление пророка Юсуфа "Началась новая эра в трейдинге, Господа!"), на самом деле это потрясающе.
А вообще я под впечатлением, правда, такого я ещё нигде не видел, Юсуф без сомнения самый оригинальный пророк, я правда пока ничего не понимаю в ПНБ и откуда взялись эти формулы с интегралами, но это выглядит как настоящее религиозное писание, с признаками мистического догматизма как и положено религиям, а именно: отсутствием возможности фальсифицируемости, вера в сверъестественные силы, то есть силы превосходящие обычный разум, а обычный разум по словам пророка Юсуфа не может победить рынок, а вот ПНБ может, следовательно ПНБ это сверхрациональное знание, есть и элементы культа и поклонения принципам ПНБ, гимны и восклицания, стремление согласовать свои действия с требованиями безусловного начала/принципа ПНБ, трансцендентальность ПНБ к наблюдаемой реальности, но как в христианском исихазме или неоплатонизме предполагает возможность взаимодействовать с проявлениями божественного первоначала/принципа для целей извлечения профита, и в этом смысле учение пророка Юсуфа повторяет логику герметистов, алхимиков и каббалистов, которые также полагали что возможна эксплуатация божественного духа/принципа, среди прочего можно отметить явный синкретизм учения, однако с моноцентризмом, по всей видимости в культе проповедуется и своеобразная сотериология в виде надежды на спасение депозита и получения профита, и как во многих нью-эйдж направлениях декларируется фундаментальный переход в новую эпоху/эон (см. заявление пророка Юсуфа "Началась новая эра в трейдинге, Господа!"), на самом деле это потрясающе.
Спасибо за добрые слова и возвышенные мысли. Они должны стать толчком для остальных тредеров к серьезному изучению божественных функций природы в стремлении использования возможностей рынка Форекс на благо всего человечества. ПНБ способны совершать подобное во всех сферах науки и техники и позволят совершить гигантскеий скачок во всех сферах деятельности людей. Я думал, что, при жизни не стану свидетелем того, что, хоть кто-нибудь поймет и осилит ПНБ. К счастью, это случилось и таких как Вы станут большинство, проскольку, это неизбежно на пути движения к прогрессу.На этой ниве ученые должны защищать сотни и тысячи докторских диссертаций и утвердить ПНБ как науку о закономерностях природы.
В пределах данного эксперимента ПНБ уже показали свою силу и мощь, управляя, одновременно, всеми инструментами Форекс, что позволило выявить особенность подобной стратегии торголи, когда средства не испытываю депрессию в связи с отсутствием стрессовых ситуаций на фоне огромной волатильности отдельных инструментов, происходит автоматическое локирование всех позиций с постепенным "разлочированием". если так можно сказать. Как падение, так и рост общего настроения рынка ПНБ не спешно превращают в профит трейдера. Думаю, теперь трейдеры возьмут на вооружение подобный стиль торговли. Всем желаю профитов.
Спасибо за добрые слова и возвышенные мысли. Они должны стать толчком для остальных тредеров к серьезному изучению божественных функций природы в стремлении использования возможностей рынка Форекс на благо всего человечества. ПНБ способны совершать подобное во всех сферах науки и техники и позволят совершить гигантскеий скачок во всех сферах деятельности людей. Я думал, что, при жизни не стану свидетелем того, что, хоть кто-нибудь поймет и осилит ПНБ. К счастью, это случилось и таких как Вы станут большинство, проскольку, это неизбежно на пути движения к прогрессу.На этой ниве ученые должны защищать сотни и тысячи докторских диссертаций и утвердить ПНБ как науку о закономерностях природы.
В пределах данного эксперимента ПНБ уже показали свою силу и мощь, управляя, одновременно, всеми инструментами Форекс, что позволило выявить особенность подобной стратегии торголи, когда средства не испытываю депрессию в связи с отсутствием стрессовых ситуаций на фоне огромной волатильности отдельных инструментов, происходит автоматическое локирование всех позиций с постепенным "разлочированием". если так можно сказать. Как падение, так и рост общего настроения рынка ПНБ не спешно превращают в профит трейдера. Думаю, теперь трейдеры возьмут на вооружение подобный стиль торговли. Всем желаю профитов.
Слава экспоненте! Дифференцированию слава!
Гамма-фунциям тоже слава!
Слава экспоненте! Дифференцированию слава!
Гамма-фунциям тоже слава!
... слава создателю ПНБ Юсуфу!
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