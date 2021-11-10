Эксперимент - страница 11
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Вторую неделю подряд средства держатся на одном уровне, несмотря на то, что, совершаются 52 трейда в неделю. Значит, оправдывается только спрэд. В основном, это происходит от длительного марафона золота вверх, хотя, ПНБ пророчит ему падение.:
Прогноз о незначительном падении баланса полностью подтвердился:
Следовательно, ПНБ ждет благоприятного момента для эффективной торговли на 34-х инструментах.
Прогноз о незначительном падении баланса полностью подтвердился:
Следовательно, ПНБ ждет благоприятного момента для эффективной торговли на 34-х инструментах.
Привет Юсуф!)
Продолжай том же духе.
Ну, что тут с экскрементами?
Тем не менее,просад4а средств достигла 12 %-тов.
Тем не менее,просад4а средств достигла 12 %-тов.
Суть не в том какая у вас просадка, суть в том какой прибыли достиг робот уйдя в такую просадку. Это по-человечески звучит как стоит ли овчинка выделки или нет, в тестере выглядит как отношение средней прибыли к максимальному убытку.
все верно
и плюсом лезут в мультивалютную торговлю
все верно
и плюсом лезут в мультивалютную торговлю
Ага, в которой всего пять основных валют😄😆
Восемь же: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD