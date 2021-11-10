Эксперимент - страница 11

Новый комментарий
 
Alexander_K2:

[картинка]

👍

 

Вторую неделю подряд средства держатся на одном уровне, несмотря на то, что, совершаются 52 трейда в неделю. Значит, оправдывается только спрэд. В основном, это происходит от длительного марафона золота вверх, хотя, ПНБ пророчит ему падение.:


 

Прогноз о незначительном падении баланса  полностью подтвердился:

Следовательно, ПНБ ждет благоприятного момента для эффективной торговли на 34-х инструментах.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Прогноз о незначительном падении баланса  полностью подтвердился:

Следовательно, ПНБ ждет благоприятного момента для эффективной торговли на 34-х инструментах.

Привет Юсуф!)

Продолжай том же духе. 

 
Ну, что тут с экскрементами?
 
PapaYozh:
Ну, что тут с экскрементами?

Тем не менее,просад4а средств достигла 12 %-тов.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Тем не менее,просад4а средств достигла 12 %-тов.

Суть не в том какая у вас просадка, суть в том какой прибыли достиг робот уйдя в такую просадку. Это по-человечески звучит как стоит ли овчинка выделки или нет, в тестере выглядит как отношение средней прибыли к максимальному убытку.
Смысл заработка в 20-30$ при посадке 200-300$? Так легко можно уйти в яму по балансу, точку невозврата, когда суммарные прибыли не смогут перекрыть единичные убытки.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Суть не в том какая у вас просадка, суть в том какой прибыли достиг робот уйдя в такую просадку. Это по-человечески звучит как стоит ли овчинка выделки или нет, в тестере выглядит как отношение средней прибыли к максимальному убытку.
Смысл заработка в 20-30$ при посадке 200-300$? Так легко можно уйти в яму по балансу, точку невозврата, когда суммарные прибыли не смогут перекрыть единичные убытки.

все верно

и плюсом лезут в мультивалютную торговлю

 
Renat Akhtyamov:

все верно

и плюсом лезут в мультивалютную торговлю

Ага, в которой всего пять основных валют😄😆
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Ага, в которой всего пять основных валют😄😆

Восемь же: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD

1...456789101112131415161718...277
Новый комментарий