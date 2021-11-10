Эксперимент - страница 5
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Мозг успешног трейдера принимает решение на основе прогноза, выработанного в недрах нервных клеток. Другого не дано. процесс принятия решений назвали прогнозом. Ходим мы по земле, прогнозируя, что, земля под ногами не провалится.
Когда прогноз оказался неудачным.)
Мозг успешног трейдера принимает решение на основе прогноза, выработанного в недрах нервных клеток. Другого не дано. процесс принятия решений назвали прогнозом. Ходим мы по земле, прогнозируя, что, земля под ногами не провалится.
Мозг успешног трейдера принимает решение на основе прогноза, выработанного в недрах нервных клеток. Другого не дано. процесс принятия решений назвали прогнозом. Ходим мы по земле, прогнозируя, что, земля под ногами не провалится.
*
Мозг успешног трейдера принимает решение на основе прогноза, выработанного в недрах нервных клеток. Другого не дано. процесс принятия решений назвали прогнозом. Ходим мы по земле, прогнозируя, что, земля под ногами не провалится.
Мозг успешног трейдера принимает решение на основе прогноза, выработанного в недрах нервных клеток. Другого не дано. процесс принятия решений назвали прогнозом. Ходим мы по земле, прогнозируя, что, земля под ногами не провалится.
Интеллект - это способность обрабатывать получаемую информацию и на основе нее выносить суждения и принимать решения.
Мудрость - это способность воспринимать явления без искажений и задержек во времени.
К мудрости относятся такие способности, как интуиция, предвидение и ясновидение.
Решения, принятые только с помощью интеллекта, могут быть неправильными по двум причинам:
Во-первых, важной проблемой может быть ошибочность информации, на основе которой строятся цепочки рассуждений.
Во-вторых, информация может быть получена с опозданием.
И если в момент принятия решений ситуация будет другой, решение тоже будет ошибочным.
Примером необходимости использования мудрости в принятии решений является процесс приема нового сотрудника на работу.
В своем резюме кандидат предоставляет информацию о себе, но менеджер никогда не принимает решение, основываясь только на этой информации.
Сотрудника принимают на работу только после личного собеседования, в процессе которого менеджер, основываясь на интуиции (мудрости) оценивает, насколько верна предоставленная информация.
Если менеджер не будет использовать мудрость, он и компания достаточно легко могут стать жертвами обмана.
Рассматривая вторую проблему, связанную с интеллектом, имеет смысл упомянуть о рынке ценных бумаг.
В принятии решения о том, когда и в какие бумаги надо инвестировать деньги, очень большую роль играет своевременность получения информации, и, поскольку информация всегда запаздывает, инвестор, принимающий решения на основе мудрости, обычно получает лучший результат, чем инвестор, действия которого основаны только на рыночной информации.
Для развития мудрости наибольшую проблему представляют собой загрязнения сознания, которые лишают возможности видеть явления такими, как они есть на самом деле.
Ненависть, жадность, невежество, половое влечение, влечение к еде, гордость, самоуничижение, жажда власти, стремление к удовлетворению за счет исполнения различных желаний - все это искажает получаемую информацию и мешает оценить степень искажений.
Кроме того, информация может содержать в себе искажения, вызванные загрязнениями людей, передающих нам эту информацию.
Таким образом, очевидно, что чем больше у человека мудрости, тем проще ему жить в этом мире.
Не менее важно развитие мудрости и для духовной практики.
Благодаря мудрости человек превращает то, что кажется плохой кармой, в хорошую карму или даже не приближается к тому, что, являясь плохой кармой, выглядит в целом как хорошая.
Поскольку развитию мудрости препятствуют загрязнения, необходимо очистить душу, для чего хорошо подходит практика Четырех Основ Исполнения Задуманного.
Это Решимость, Целеустремленность, Размышление и Мудрое Наблюдение.
Сейчас на 34-х инструментах АТС держит открытыми 91 позицию бай и селл и хаотично меняет их в зависимости от сигналов индикатора. в среднем, каждую минуту. Интересное зрелище!.
Это похоже просто на - пытаемся подстроиться. Авось прокатит...
Не барско это. Угадайка...
Это похоже просто на - пытаемся подстроиться. Авось прокатит...
Не барско это. Угадайка...
Слово хаотично я выбрал неудачно. На самом деле, АТС закономерно меняет позиции на каждом инструменте, анализируя 10 000 последних минутных баров. Со стороны кажется, что, все происходит хаотично. Этот режим делает 50% в день за последние сутки. Причем, в безопасном режиме. Это совсем не угадайка, а режим торговли, на которую стоит уделить внимание. Загрузка депозита всего 1 доллар и за сегодня заработал более 1-го доллара. это не фантастика, а реальность, которую я до конца еще не понял.Правда, чтобы выйти на этот режим, много потерял нервов и средств. Возможно, это временное явление. Например, с понедельника средства сначала снизились с 2,75 до 1,01 доллара, затем, стремительно, за последние 2 дня средства взлетели в 4 раза до 4,12 доллара. дело в том, что, при переходе с одного режима на друглй, менялись магики ордеров и невольно, получались режим лока позиций. Все выяснится, когда исчезнут излишние ордера. Настораживает слишком высокая отдача. Так всегда не может быть.
продолжение следует.
Воистине продолжается. Режим торговли: Инструментов - 34, ТФ-М1, выборка - 10 000 баров, балангс - 855,9, средства - 255,2, маржа - 76,29, свободная маржа - 177,0. уровень - 330,00 %
Подскажите, пожалуйста, как разместить информацию об оставшихся 5 инструментах?